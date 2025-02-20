На Рівненщині – черговий скандал в одній із шкіл, викликаний неадекватоною поведінкою вчителя.

Про це передає місцевий Telegram-канал "Рівне 1283".

Відео зняв школяр, що сидів позаду. На кадрах видно видно, як чоловік на весь клас горланить до учня і грюкає кулаком по столу. "Покажи мені, що ти записав. Що ти цілий урок робив?", – стукає кулаком по парті вчитель.

Потім він підбіг до іншого учня. Камера ледь вловила цей момент, тому не можна з точністю сказати, чи був удар по дитині, проте звук був схожий на ляпас. Далі чути як хлопчик схлипує. Після цього вчитель бачить, що його знімають на відео, підбігає до оператора зі словами "я тебе зараз назнімаю" і на цьому ролик закінчується.

Черговий скандал у школі на Рівненщині: відео знущань на учнями виклали у Мережу

Пізніше у пабліку повідомили, що поліцейські встановлюють обставини інциденту за участю педагога і учнів Інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині вчитель побив учня на очах у однокласників.

Також ми писали, що в ліцеї на Рівненщині 9-класник отримав удар ножем у стегно від однолітка.

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