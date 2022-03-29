Контратака по окупантах: ЗСУ знищили техніку і живу силу ворога та показали трофеї (фото)

Українські військові завдали втрат російським військам.
На півдні України ЗСУ завдали удару по російських військових. Так, ворог зазнав втрат серед особового складу.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Окрім цього українські військові знищили частину техніки окупантів, решту ж взяли на своє озброєння.
"На півдні нашої держави українські воїни успішно відбивають атаки ворога. Скажемо більше, ходять у контратаки. Як результат, знищена техніка і жива сила ворога та трофеї - танки й інші корисності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники на Сіверщині вчора, 28 березня, знищили 2 бронеавтомобілі “Тигр”, вантажний автомобіль "Урал" з боєкомплектом та танк Т-72.