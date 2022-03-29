Контратака по окупантах: ЗСУ знищили техніку і живу силу ворога та показали трофеї (фото)

Контратака по окупантах: ЗСУ знищили техніку і живу силу ворога та показали трофеї (фото)

Українські військові завдали втрат російським військам.

На півдні України ЗСУ завдали удару по російських військових. Так, ворог зазнав втрат серед особового складу.

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Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Окрім цього українські військові знищили частину техніки окупантів, решту ж взяли на своє озброєння.

"На півдні нашої держави українські воїни успішно відбивають атаки ворога. Скажемо більше, ходять у контратаки. Як результат, знищена техніка і жива сила ворога та трофеї - танки й інші корисності", - йдеться у повідомленні.

Техніка окупантів

Нагадаємо, українські захисники на Сіверщині вчора, 28 березня, знищили 2 бронеавтомобілі “Тигр”, вантажний автомобіль "Урал" з боєкомплектом та танк Т-72.