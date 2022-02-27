Чергового диверсанта затримано у Вінниці: яке завдання від РФ він виконував

Українців просять бути пильними та повідомляти про підозрілих осіб, транспорт, залишені предмети.

У Вінниці поліцейські та працівники Служби безпеки затримали ворожого диверсанта, який позначав відповідними мітками маршрут руху для Росії, яка напала на Україну в ніч проти 24 лютого.

Про це повідомляє МВС України.

У затриманого правоохоронці вилучили автоматичну зброю з оптичним прицілом, набої та відповідне спорядження. Особа затримана у процесуальному порядку.

З’ясовуються усі обставини інциденту. Громадян просять бути пильними та повідомляти про підозрілих осіб, транспорт, залишені предмети на спецлінію поліцію "102".

Крім того, у МЗС відзвітували, що для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України від західних партнерів надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".

"Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить", - кажуть у силовій структурі.