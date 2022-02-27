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Чергового диверсанта затримано у Вінниці: яке завдання від РФ він виконував

Чергового диверсанта затримано у Вінниці: яке завдання від РФ він виконував

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Чергового диверсанта затримано у Вінниці: яке завдання від РФ він виконував

Ілюстрація / Facebook/Антон Геращенко

Українців просять бути пильними та повідомляти про підозрілих осіб, транспорт, залишені предмети.

У Вінниці поліцейські та працівники Служби безпеки затримали ворожого диверсанта, який позначав відповідними мітками маршрут руху для Росії, яка напала на Україну в ніч проти 24 лютого.

Про це повідомляє МВС України.

У затриманого правоохоронці вилучили автоматичну зброю з оптичним прицілом, набої та відповідне спорядження. Особа затримана у процесуальному порядку.

З’ясовуються усі обставини інциденту. Громадян просять бути пильними та повідомляти про підозрілих осіб, транспорт, залишені предмети на спецлінію поліцію "102".

Крім того, у МЗС відзвітували, що для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України від західних партнерів надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".

"Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить", - кажуть у силовій структурі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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