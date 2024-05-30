Чергового потопельника викинуло з Тиси: скільки чоловіків загинуло протягом травня

У черговий раз берег річки Тиса виніс тіло потопельника, який намагався нелегально перетнути кордон між Україною та Румунією.

Румунські прикордонники виявили тіло потопельника в Тисі поблизу села Кречунешть, що розташоване навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Чоловіка виявили румунські колеги у Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків, та повідомили українських прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Це вже 10-те тіло, яке винесло на берег Тиси від початку травня. Прикордонники вкотре закликають громадян не ризикувати власним життям, намагаючись нелегально перетнути кордон вбрід або вплав, адже, на жаль, не всім щастить вийти з бурхливих вод Тиси живим.

Нагадаємо, тисячі українських чоловіків призовного віку ризикують своїм життям під час намагання, переплисти річку Тиса на кордоні України з Румунією. Щонайменше 33 людини потонули від початку війни, наймолодшому було лише 20 років. Число загиблих може бути набагато більшим, кажуть в українській прикордонній службі.

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