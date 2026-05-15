ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
3 хв

Чергова страшна ніч в Україні: які регіони зазнали ударів, що відомо про жертв та руйнування

Нічна дронова атака охопила центр та південь України, залишивши по собі поранених цивільних та зруйновану інфраструктуру.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Уночі росіяни продовжили серію атак на українські міста. Зрання ОВА звітували про ситуацію після обстрілів.

ТСН.ua зібрав всі деталі, що відомі наразі.

Що летіло і як відпрацювала ППО

У ніч проти 15 травня росіяни атакували Україну пʼятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П, однією протикорабельною ракетою Х-35, а також 141 дроном.

Про це повідомили Повітряні сили.

Українська ППО знешкодила одну протикорабельну ракету Х-35 і 130 безпілотників. Решта пʼять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли цілей. Однак сім дронів вручили в шести місцях, а в семи — впали уламки.

Одеська область

В Одеській області внаслідок комбінованого удару ракетами та дронами РФ постраждали семеро людей, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни атакували Одеський район, зафіксовано влучання в обʼєкти цивільної та транспортної інфраструктури.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Один з поранених, за даними ОВА, перебуває у важкому стані.

Рятувальники на місці пожежі / © ДСНС

Рятувальники на місці пожежі / © ДСНС

Серед цілей — обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор і підприємства. Унаслідок атаки пошкоджені чотири приватних житлових будинки, а також технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, легкові автомобілі.

Херсон

У Херсоні вночі росіяни атакували багатоповерхівку, там минулося без постраждалих. Вранці російський дрон вдарив по цивільному авто, постраждали 4 людини.

За даними ОВА, минулої доби внаслідок російських атак у Херсонській громаді двоє людей загинули, 12 — отримали поранення.

Росіяни луплять по житлових будинках херсонців / © Херсонська ОВА

Росіяни луплять по житлових будинках херсонців / © Херсонська ОВА

Запоріжжя

Війська Росії атакували дронами Запоріжжя. Є влучання в об’єкт промислової інфраструктури, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. З його слів, постраждали три людини, є загиблий.

Унаслідок атаки пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, через що над Запоріжжям видно чорний дим.

Наслідки ворожої атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожої атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Крім того, росіяни атакували дроном залізничну станцію у Вільнянську Запорізькій області, постраждали двоє пасажирів приміського електропоїзда «Запоріжжя-2 — Синельникове». Поїзд зупинили для евакуації одразу після отримання сигналу про загрозу БпЛА.

Наслідки атаки. Фото: Олексій Кулеба / © Олексій Кулеба

Наслідки атаки. Фото: Олексій Кулеба / © Олексій Кулеба

«Укрзалізниця» уточнила, що часу було вкрай мало, тому двоє пасажирів, які не встигли евакуюватися, дістали осколкові поранення. Їх передали медикам.

Запорізька ОВА повідомляє про поранення 88-річної жінки та 47-річного чоловіка у Вільнянську.

У Києві завершили рятувальні роботи на місці атаки РФ по будинку

Вночі та вранці 14 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ крилатими, балістичними ракетами та «Шахедами». У Дарницькому районі внаслідок влучання, попередньо, ракети Х-101, обвалився під’їзд будинку. Повідомлялося, що зниклими безвісти вважалися близько 20 людей. Серед загиблих дівчата 12, 15 і 17 років. Загальна кількість жертв — 24 особи.

Від російського удару по столиці 14 травня загинули 24 людини / © Associated Press

Від російського удару по столиці 14 травня загинули 24 людини / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих у житловому будинку у Дарницькому районі, куди влучила російська балістична ракета.

15 травня у столиці оголошено Днем жалоби. Пошуково-рятувальну операцію завершили.

Чернігівщина

Росіяни атакували дроном село в Чернігівській області. Внаслідок удару поранення отримали мати та її 13-річна донька. Жінку та дитину госпіталізували.

Загалом протягом доби в регіоні зафіксували 10 обстрілів та 28 вибухів.

Атака на Чернігавську область / © ДСНС

Атака на Чернігавську область / © ДСНС

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie