Чергова страшна ніч в Україні: які регіони зазнали ударів, що відомо про жертв та руйнування

Уночі росіяни продовжили серію атак на українські міста. Зрання ОВА звітували про ситуацію після обстрілів.

ТСН.ua зібрав всі деталі, що відомі наразі.

Що летіло і як відпрацювала ППО

У ніч проти 15 травня росіяни атакували Україну пʼятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П, однією протикорабельною ракетою Х-35, а також 141 дроном.

Про це повідомили Повітряні сили.

Українська ППО знешкодила одну протикорабельну ракету Х-35 і 130 безпілотників. Решта пʼять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли цілей. Однак сім дронів вручили в шести місцях, а в семи — впали уламки.

Одеська область

В Одеській області внаслідок комбінованого удару ракетами та дронами РФ постраждали семеро людей, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни атакували Одеський район, зафіксовано влучання в обʼєкти цивільної та транспортної інфраструктури.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Один з поранених, за даними ОВА, перебуває у важкому стані.

Серед цілей — обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор і підприємства. Унаслідок атаки пошкоджені чотири приватних житлових будинки, а також технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, легкові автомобілі.

Херсон

У Херсоні вночі росіяни атакували багатоповерхівку, там минулося без постраждалих. Вранці російський дрон вдарив по цивільному авто, постраждали 4 людини.

За даними ОВА, минулої доби внаслідок російських атак у Херсонській громаді двоє людей загинули, 12 — отримали поранення.

Запоріжжя

Війська Росії атакували дронами Запоріжжя. Є влучання в об’єкт промислової інфраструктури, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. З його слів, постраждали три людини, є загиблий.

Унаслідок атаки пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, через що над Запоріжжям видно чорний дим.

Крім того, росіяни атакували дроном залізничну станцію у Вільнянську Запорізькій області, постраждали двоє пасажирів приміського електропоїзда «Запоріжжя-2 — Синельникове». Поїзд зупинили для евакуації одразу після отримання сигналу про загрозу БпЛА.

«Укрзалізниця» уточнила, що часу було вкрай мало, тому двоє пасажирів, які не встигли евакуюватися, дістали осколкові поранення. Їх передали медикам.

Запорізька ОВА повідомляє про поранення 88-річної жінки та 47-річного чоловіка у Вільнянську.

У Києві завершили рятувальні роботи на місці атаки РФ по будинку

Вночі та вранці 14 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ крилатими, балістичними ракетами та «Шахедами». У Дарницькому районі внаслідок влучання, попередньо, ракети Х-101, обвалився під’їзд будинку. Повідомлялося, що зниклими безвісти вважалися близько 20 людей. Серед загиблих дівчата 12, 15 і 17 років. Загальна кількість жертв — 24 особи.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих у житловому будинку у Дарницькому районі, куди влучила російська балістична ракета.

15 травня у столиці оголошено Днем жалоби. Пошуково-рятувальну операцію завершили.

Чернігівщина

Росіяни атакували дроном село в Чернігівській області. Внаслідок удару поранення отримали мати та її 13-річна донька. Жінку та дитину госпіталізували.

Загалом протягом доби в регіоні зафіксували 10 обстрілів та 28 вибухів.

