Чергового топчиновника Нацполіції звільнено: що відомо

Андрія Рубеля звільнили з посади начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Інформацію підтвердили у відомстві.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Наразі нового керівника підрозділу ще не призначено. Обов’язки начальника тимчасово виконує заступник очільника департаменту.

Що відомо про Рубеля

Андрій Рубель народився 5 липня 1983 року в Києві. 2004-го закінчив Національну академію внутрішніх справ і розпочав службу оперуповноваженим карного розшуку в Солом’янському районі столиці. Понад 15 років працював у різних підрозділах поліції Києва та області, а також у ГУБОЗ МВС, Департаменті карного розшуку та внутрішній безпеці.

У 2020–2021 роках очолював поліцію Харківської області, а від жовтня 2022-го керував Департаментом стратегічних розслідувань НПУ.

Як відомо, звільнення відбулося на тлі кадрових змін у правоохоронних органах. Після теракту в Голосіївському районі Києва МВС ухвалило радикальне кадрове рішення: звільнили всю вертикаль патрульної поліції столиці — від командира взводу до керівника управління. Причиною стали результати службового розслідування, зокрема дії патрульних під час стрілянини, а також необхідність змін у підготовці правоохоронців і підвищення їхньої відповідальності.

Нагадаємо, після резонансного інциденту в Києві у відставку подав голова патрульної поліції Євгеній Жуков. Він отримав нову посаду — радника очільника Нацполіції.

