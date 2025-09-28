Черговий масований удар по Україні: що відомо про жертв, прильоти та пожежі

РФ знову атакувала Україну / © Getty Images

У ніч проти 28 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши дрони та крилаті ракети. Вибухи пролунали у кількох регіонах, зокрема в Києві, Запоріжжі, Хмельницькій та Одеській областях. Повітряні сили повідомили про збиття частини ворожих цілей, однак відомо про серйозні руйнування та пожежі.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про повітряну атаку по Україні 28 вересня.

Київ

Столиця України пережила потужну комбіновану атаку. Мер міста Віталій Кличко повідомив про низку пошкоджених будинків від влучання уламків «Шахедів» у всіх районах. Зокрема, частково зруйнована п’ятиповерхівка у Солом’янському районі, кількість поранених зростає.

За останніми даними, кількість загиблих складає четверо осіб. Серед жертв — 12-річна дівчинка, яку дістали з-під завалів.

Наслідки ворожого удару / © Getty Images

У ДСНС уточнили, що росіяни влучили в будівлю Інституту кардіології. Саме там загинули двоє людей. У ДСНС також підтвердили, що з-під завалів пʼятиповерхового будинку деблокували тіло 12-річної дівчинки.

Київська область

Під ранок повітряні сили вказали про атаку крилатими ракетами на Білу Церкву, Ірпінь, Обухів та Васильків. Повітряна атака розпочалася на початку нової доби і тривала до початку 10-ї години ранку.

В ОВА повідомили, що наслідки атаки зафіксовані у чотирьох районах області: Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Обухівському.

На Київщині горіли автівки / © Getty Images

Пізніше в ОВА уточнили, що у Фастівському районі травми отримали 27 людей. Вся необхідна медична допомога надається на місці.

На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована.

Запорізька область

Запоріжжя оговтується після масованої атаки Росії 28 вересня. Наслідки російських ударів жахливі. Тут понівечені житлові багатоповерхівки, а кількість постраждалих постійно зростає. Наразі відомо, що від атаки окупантів вже постраждали 27 осіб.

У Запоріжжі пошкоджений будинок житловий будинок, горять квартири

За даними очільника ОВА Івана Федорова, на місці працюють всі служби. Медики надають необхідну допомогу людям.

Одеська область

Одеська область також зазнала масованої атаки. Унаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Також пошкоджено дах приватного житлового будинку, який перебував поруч. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Рятувальник на місці пожежі / © Getty Images

Частина ракет досягла Хмельниччини і близько 6.30 атакувала Старокостянтинів. Під ударом також перебувала Вінниччина — ракети летіли на Тульчин, Бершадь і Немирів.

Після сьомої години ранку повітряну тривогу скасували у західних регіонах країни, а моніторингові канали повідомили, що більше ракет над Україною немає.