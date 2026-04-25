Черговий прояв цинізму: під час удару РФ пошкоджено кладовище у Білій Церкві

Росіяни поцілили у кладовище в Білій Церкві

Внаслідок удару РФ по Київщині пошкоджень зазнало кладовище у Білій Церкві.

Про це повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.

«Окремо варто сказати про те, що серед пошкоджених об’єктів — кладовище (НОВЕ КИЇВСЬКЕ 1). Це ще один доказ цинізму та повної зневаги ворога до всього людського і святого», — зазначив він.

Також за результатами ворожої атаки у Білоцерківській громаді зафіксовано пошкодження низки підприємств, у тому числі комунальних. Основний удар був спрямований по об’єктах критичної інфраструктури. Постраждали й житлові будинки — вибито вікна, є матеріальні збитки. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, локалізовано.

Водночас, удар по Білій Церкві минув без жертв.

Удар по Україні 25 квітня

Нагадаємо, сьогодні вночі, 25 квітня, росіяни завдали масованого удару по Україні.

Під атаку потрапили Одеська область, Дніпро, Харків і Біла Церква.

Зокрема, у Дніпрі від ворожої атаки загинули 5 людей.

Також відомо про 45 поранених, серед них 5 дітей.