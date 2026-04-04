Черговий удар по Україні: що відомо про жертв, "прильоти" та руйнування

Атаки не припиняються / © Associated Press

Реклама

У ніч проти суботи, 4 квітня, армія РФ застосувала проти України 286 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там підкреслили, що близько 200 з безпілотників, що атакували Україну, були «Шахедами». Станом на 07:00 українська ППО знешкодила 260 російських БпЛА різних типів.

Реклама

Які міста та області перебували під ворожими атаками

Київ

У суботу, 4 квітня, росіяни вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Уламки одного з БпЛА впали на офісну будівлю у столиці. Через це сталася пожежа.

За даними мера столиці Віталія Кличка, вогонь спалахнув на верхньому поверсі будівлі.

Київ пережив атаку / © Associated Press

Сумщина

У ніч проти 4 квітня російські ударні БпЛА влучили у 16-поверховий будинок у Сумах. За попередніми даними, травмовано семеро осіб, серед них — одна дитина.

Яка ситуація у громадах станом на 4 квітня

Реклама

У Шосткинській громаді внаслідок авіаудару загинула людина, ще четверо отримали поранення.

У Великописарівській громаді внаслідок обстрілу загинула одна людина.

У Білопільській громаді внаслідок атаки загинула людина, ще одна отримала поранення.

У Сумській громаді внаслідок обстрілів поранення отримали шестеро людей, серед них 17-річна дівчина.

РФ прицільно атакує / © ДСНС

Полтавщина

Сьогодні вночі та вранці ворожі БпЛА атакували промислово-виробничі підприємства у Полтавському районі, повідомили в ОВА. Унаслідок прямих влучань виникли пожежі. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків атаки. Минулося без постраждалих.

Дніпропетровщина

Армія РФ обстріляла Нікопольщину. Поранення дістали п’ятимісячний і шестирічний хлопчики, а також 41-річна жінка.

Запоріжжя

Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що одна людина загинула, ще троє отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 894 удари по 45 населених пунктах Запорізької області.

Реклама

На місці удару працювали рятівники / © Associated Press

Херсон

Унаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, ще 23 — отримали поранення.

Зокрема, за даними ОВА, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, навчальний і медичний заклади, церкву, нежитлову будівлю, маршрутний автобус, цивільні автомобілі.

Наслідки ворожих ударів у Херсоні

Нагадаємо, що 3 квітня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Ворог випустив понад 400 дронів. Окрім того, окупанти вдарили по українських містах ракетами.

Унаслідок ворожої повітряної атаки на півночі Житомирщини зруйновано 18 будівель, серед яких — 9 житлових будинків. Пошкоджень зазнали понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і 2 магазин. У Коростені через удар було знищено цілу вулицю.

Реклама

Під атакою перебувала і Київщина.