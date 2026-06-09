Черги на кордоні з Польщею 9 червня: де найбільші затори на КПП

Черги на кордоні з Польщею 9 червня / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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З початком літа черги на кордонах з Польщею сильно зросли. Автівки стоять на виїзд з України у великих чергах. Аналогічно стоять і автобуси з подорожувальниками. Яка ситуація на кордонах 9 червня і чи є черги — розповідаємо далі.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби поділилися актуальними даними.

Черги на кордонах 9 червня: найбільш завантажені пункти пропуску

У Західному регіональному управлінні ДПСУ повідомляють, що станом на 9:00 9 червня відомо про такі черги на кордонах України:

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«Устилуг» — 85 л/а, 0 автобусів;

«Угринів» — 25 л/а, 0 автобусів;

«Краківець» — 40 л/а, 0 автобусів;

«Шегині» — 30 л/а, 1 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

На всіх інших КПП з Польщею черг немає. Зокрема, на контрольно-пропускних пунктах «Ягодин», «Рава-Руська», «Грушів», «Смільниця» та «Нижанковичі».

На кордоні зі Словаччиною наразі черг не зафіксовано.

На кордоні з Угорщиною повідомляють про черги на таких КПП:

«Тиса» — 25 л/а, 2 автобусів;

«Косино» — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Дзвінкове» — 8 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

На кордонах з Румунією та Молдовою черг немає.

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Водночас дані про черги на кордонах суттєво відрізняються.

Сервіс «На кордоні» показує, що черги на пунктах пропуску «Краківець», «Угринів» та «Устилуг» значно більші. У чатах соціальних мереж також повідомляють про кілометрові черги на цих пунктах пропуску.

Водіям радять завчасно перевіряти черги на кордонах та обирати найменш завантажені пункти пропуску.

За що українців можуть оштрафувати на кордоні

Нагадаємо, українцям, які планують поїздку до ЄС, варто заздалегідь ознайомитися з митними правилами, оскільки порушення законодавства загрожує конфіскацією товарів і штрафами до 150% від їхньої вартості.

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Митний кодекс передбачає відповідальність за ухилення від сплати платежів, приховування речей або ухилення від митного контролю.

Також караються перешкоджання посадовим особам під час перевірки та недекларування товарів чи валюти на суму понад 10 тисяч євро.

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