Черги на виїзд з України: де зараз чекають по 12 годин і як швидко перетнути кордон

Прикордонник

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Планування поїздки за кордон у червні для українців перетворилося на справжній квест із багатогодинним очікуванням у автомобільних чергах. Поки прикордонники намагаються впоратися із сезонним напливом мандрівників, у соцмережах активно діляться лайфгаками, як оминути затори та де саме зараз можна проїхати без затримок.

Яка ситуація склалася 9 червня на пунктах пропуску на виїзд з України та як не чекати десяток годин у черзі — читайте детальніше у матеріалі ТСН.ua.

Де перетнути кордон без черг

Як повідомляють в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України (Західний кордон), станом на 15:00 9 червня черг немає на пунктах пропуску з такими країнами:

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Словацька Республіка;

Румунія;

Республіка Молдова;

Угорщина (лише два автобуси були у черзі).

Найскладніша ситуація спостерігається на виїзді з України до Польщі, зокрема у таких пунктах пропуску:

«Устилуг» — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» — 50 л/а, 0 автобусів, 25 пішоходів (після ПК), (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Також у прикордонній службі зазначають, що для перетину кордону з Польщею можна скористатися такими пунктами пропуску, де немає черг:

«Грушів» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Смільниця» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Нижанковичі» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Варто зазначити, що пропуск легкових авто та пішоходів тимчасово не здійснюється через пункт пропуску «Ягодин».

Що відомо про шалені черги на кордоні з Польщею

У понеділок, 8 червня, у соцмережах ширилися кадри великих черг на кордоні з Польщею, особливо на пунктах «Шегині», «Устилуг» та «Угринів», де люди чекали на перетин кордону понад 10–12 годин. Скупчення транспорту також було зафіксовано на кордонах з Угорщиною та Словаччиною.

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Дата публікації 16:42, 08.06.26 Кількість переглядів 97 На кордоні із Польщею спостерігаються великі черги на виїзд із України

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що черги виникли через початок літнього сезону. За його словами, пасажиропотік вихідними зріс до 115 тисяч людей за добу (проти 85 тисяч у травні), і половина навантаження припала саме на Польщу.

У прикордонній службі зазначають, що пікові години змінюються — наприклад, вранці 8 червня черг взагалі не було. Водіям радять заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску, щоб обирати вільніші маршрути.

Яка ситуація на кордоні 9 червня

У соцмережах активно обговорюють величезні черги та труднощі під час перетину кордону. Наприклад, одна з користувачок Threads розповіла, що з тримісячним немовлям стояла в черзі від 11:00 до 20:00 і була аж 99-ю за рахунком.

Допис користувачки Threads про черги на кордоні / © скриншот

У коментарях люди зазначають, що зараз майже в кожному другому автомобілі їдуть діти, тому пропустити абсолютно всіх поза чергою просто неможливо.

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«Ну давайте по правді, зараз в кожній другій машині діти. Всіх нереально пропустити. Бо якщо перед тобою 100 машин, то для бездітних буде 200? Були не раз випадки, що ближче до початку черги пропускали з манюськами, але прикордонники казали проситися у всіх в черзі — тоді можна, і люди пропускали. Але це не означає, що вас 100 авто пропустить — ну це вже наглість», — написала одна із користувачок соцмережі.

Коментарі під дописом українки про черги на кордоні / © скриншот

У який спосіб найшвидше можна перетнути кордон

Мандрівники у Мережі активно діляться досвідом і радять планувати поїздку до Польщі залізницею, оскільки це зараз найшвидший і найнадійніший спосіб перетнути кордон. Найбільшою популярністю користується прямий поїзд із Києва до Перемишля, а також зручний швидкісний Інтерсіті, яким можна швидко дістатися з Перемишля до Кракова.

Користувачі соцмереж діляться порадами, як краще перетинати кордон / © скриншот

Користувачі соцмереж діляться порадами, як краще перетинати кордон / © скриншот

Користувачі зазначають, що такий маршрут дозволяє чітко розрахувати час у дорозі, уникнути тривалого очікування на пунктах пропуску та подорожувати з комфортом.

Водночас досвідчені туристи наполегливо не рекомендують обирати для поїздки автобуси або автомобільні трансфери. Через непередбачувану ситуацію на дорогах та величезні черги на автомобільних пунктах пропуску митний і прикордонний контроль може затягнутися на довгі години, а іноді й на цілу добу, що робить таку мандрівку дуже важкою та виснажливою.

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У соцмережах українці не радять перетинати кордон автобусом чи трансфером / © скриншот

Нагадаємо, під час перетину державного кордону українці можуть отримати значні штрафи за порушення митних правил, які сягають 34 000 грн, а в окремих випадках передбачають конфіскацію товарів. Наприклад, за переміщення контрафактної продукції — підробленого одягу, взуття чи техніки — Митний кодекс встановлює штраф від 17 000 до 34 000 грн з обов’язковою конфіскацією та подальшим знищенням вилучених товарів.

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