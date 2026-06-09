- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 386
- Час на прочитання
- 4 хв
Черги на виїзд з України: де зараз чекають по 12 годин і як швидко перетнути кордон
На українських кордонах зафіксовано різке зростання пасажиропотоку, через що водіям доводиться годинами стояти у чергах.
Планування поїздки за кордон у червні для українців перетворилося на справжній квест із багатогодинним очікуванням у автомобільних чергах. Поки прикордонники намагаються впоратися із сезонним напливом мандрівників, у соцмережах активно діляться лайфгаками, як оминути затори та де саме зараз можна проїхати без затримок.
Яка ситуація склалася 9 червня на пунктах пропуску на виїзд з України та як не чекати десяток годин у черзі — читайте детальніше у матеріалі ТСН.ua.
Де перетнути кордон без черг
Як повідомляють в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України (Західний кордон), станом на 15:00 9 червня черг немає на пунктах пропуску з такими країнами:
Словацька Республіка;
Румунія;
Республіка Молдова;
Угорщина (лише два автобуси були у черзі).
Найскладніша ситуація спостерігається на виїзді з України до Польщі, зокрема у таких пунктах пропуску:
«Устилуг» — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Угринів» — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Рава-Руська» — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Шегині» — 50 л/а, 0 автобусів, 25 пішоходів (після ПК), (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Також у прикордонній службі зазначають, що для перетину кордону з Польщею можна скористатися такими пунктами пропуску, де немає черг:
«Грушів» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Краківець» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Смільниця» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Нижанковичі» — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Варто зазначити, що пропуск легкових авто та пішоходів тимчасово не здійснюється через пункт пропуску «Ягодин».
Що відомо про шалені черги на кордоні з Польщею
У понеділок, 8 червня, у соцмережах ширилися кадри великих черг на кордоні з Польщею, особливо на пунктах «Шегині», «Устилуг» та «Угринів», де люди чекали на перетин кордону понад 10–12 годин. Скупчення транспорту також було зафіксовано на кордонах з Угорщиною та Словаччиною.
Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що черги виникли через початок літнього сезону. За його словами, пасажиропотік вихідними зріс до 115 тисяч людей за добу (проти 85 тисяч у травні), і половина навантаження припала саме на Польщу.
У прикордонній службі зазначають, що пікові години змінюються — наприклад, вранці 8 червня черг взагалі не було. Водіям радять заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску, щоб обирати вільніші маршрути.
Яка ситуація на кордоні 9 червня
У соцмережах активно обговорюють величезні черги та труднощі під час перетину кордону. Наприклад, одна з користувачок Threads розповіла, що з тримісячним немовлям стояла в черзі від 11:00 до 20:00 і була аж 99-ю за рахунком.
У коментарях люди зазначають, що зараз майже в кожному другому автомобілі їдуть діти, тому пропустити абсолютно всіх поза чергою просто неможливо.
«Ну давайте по правді, зараз в кожній другій машині діти. Всіх нереально пропустити. Бо якщо перед тобою 100 машин, то для бездітних буде 200? Були не раз випадки, що ближче до початку черги пропускали з манюськами, але прикордонники казали проситися у всіх в черзі — тоді можна, і люди пропускали. Але це не означає, що вас 100 авто пропустить — ну це вже наглість», — написала одна із користувачок соцмережі.
У який спосіб найшвидше можна перетнути кордон
Мандрівники у Мережі активно діляться досвідом і радять планувати поїздку до Польщі залізницею, оскільки це зараз найшвидший і найнадійніший спосіб перетнути кордон. Найбільшою популярністю користується прямий поїзд із Києва до Перемишля, а також зручний швидкісний Інтерсіті, яким можна швидко дістатися з Перемишля до Кракова.
Користувачі зазначають, що такий маршрут дозволяє чітко розрахувати час у дорозі, уникнути тривалого очікування на пунктах пропуску та подорожувати з комфортом.
Водночас досвідчені туристи наполегливо не рекомендують обирати для поїздки автобуси або автомобільні трансфери. Через непередбачувану ситуацію на дорогах та величезні черги на автомобільних пунктах пропуску митний і прикордонний контроль може затягнутися на довгі години, а іноді й на цілу добу, що робить таку мандрівку дуже важкою та виснажливою.
Нагадаємо, під час перетину державного кордону українці можуть отримати значні штрафи за порушення митних правил, які сягають 34 000 грн, а в окремих випадках передбачають конфіскацію товарів. Наприклад, за переміщення контрафактної продукції — підробленого одягу, взуття чи техніки — Митний кодекс встановлює штраф від 17 000 до 34 000 грн з обов’язковою конфіскацією та подальшим знищенням вилучених товарів.
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.