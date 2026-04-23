Черги на кордоні з Польщею: водіїв попередили про зміни
Водіїв попередили про ремонт на «Рава-Руській». Рух здійснюватиметься однією смугою. Також можливі черги та затримки.
Водіїв попередили про можливі ускладнення під час перетину українсько-польського кордону через пункт пропуску «Рава-Руська».
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ України.
Як повідомляють прикордонники, від 09:00 24 квітня 2026 року в зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску з українського боку розпочнуться ремонтні роботи дорожнього покриття. Орієнтовно вони триватимуть до 1 червня 2026-го.
Ремонт виконуватиметься поетапно як на в’їзд до України, так і на виїзд. У зв’язку з цим рух транспорту організують у двосторонньому режимі лише однією смугою.
Через обмеження можливі затримки та зміни в ритмічності пропуску транспортних засобів. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут і за можливості обирати менш завантажені години або альтернативні пункти перетину кордону.
Очікується, що тимчасові незручності можуть тривати понад місяць.
Тим часом пункт пропуску «Гребенне-Рава-Руська» підключили до EES та пообіцяли, що перетин кордону стане швидшим.
Нагадаємо, що пункт пропуску розташовано на кордоні з Польщею, а європейська система контролю EES мала б спрощувати процедуру перетину для українців та інших громадян третіх країн.