Черги на кордоні з Польщею: водіїв попередили про зміни

Водіїв попередили про ремонт на «Рава-Руській». Рух здійснюватиметься однією смугою. Також можливі черги та затримки.

Водіїв попередили про можливі ускладнення під час перетину українсько-польського кордону через пункт пропуску «Рава-Руська».

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ України.

Як повідомляють прикордонники, від 09:00 24 квітня 2026 року в зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску з українського боку розпочнуться ремонтні роботи дорожнього покриття. Орієнтовно вони триватимуть до 1 червня 2026-го.

Ремонт виконуватиметься поетапно як на в’їзд до України, так і на виїзд. У зв’язку з цим рух транспорту організують у двосторонньому режимі лише однією смугою.

Через обмеження можливі затримки та зміни в ритмічності пропуску транспортних засобів. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут і за можливості обирати менш завантажені години або альтернативні пункти перетину кордону.

Очікується, що тимчасові незручності можуть тривати понад місяць.

Тим часом пункт пропуску «Гребенне-Рава-Руська» підключили до EES та пообіцяли, що перетин кордону стане швидшим.

Нагадаємо, що пункт пропуску розташовано на кордоні з Польщею, а європейська система контролю EES мала б спрощувати процедуру перетину для українців та інших громадян третіх країн.

