- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
Черги на кордоні збільшились перед Новим роком: де зараз найбільші затори на виїзд до Польщі
На кордоні Львівської та Волинської областей фіксується традиційне передноворічне пожвавлення руху, прикордонники перейшли на посилений режим роботи.
Після короткочасного спаду пасажиропотоку одразу після Різдва, на кордоні з Польщею знову спостерігається зростання черг. Пункти пропуску працюють в умовах підвищеного навантаження.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Посилений режим роботи
Щоб зменшити час очікування, прикордонники вжили додаткових заходів:
Збільшено кількість нарядів перевірки документів та огляду транспорту.
Задіяно додаткові автоматизовані робочі місця.
Підтримується постійна координація з польськими колегами для пришвидшення процедур.
Де стоять черги (станом на 10:00)
За даними ДПСУ, найскладніша ситуація з легковими авто на Волині («Устилуг»), а з автобусами — на Львівщині («Краківець»).
Виїзд з України:
«Устилуг»: 60 легкових авто, 4 автобуси.
«Угринів»: 40 авто.
«Краківець»: 25 авто, 27 автобусів.
«Рава-Руська»: 20 авто.
«Грушів»: 20 авто.
«Нижанковичі»: 20 авто.
«Шегині»: 10 авто, 13 автобусів.
«Ягодин»: 7 автобусів.
«Смільниця»: черг немає.
В’їзд в Україну: черги фіксуються лише на пункті пропуску «Краківець» — там очікують 30 автомобілів та 10 автобусів.
Прикордонники радять мандрівникам враховувати цю інформацію під час планування поїздок.
Нагадаємо, після пошкодження важливого мосту на Одещині оновлено умови перетину кордону з Молдовою та Румунією. Відновлено перетин кордону через низку пунктів у Одеській області.