Черги на кордоні збільшились перед Новим роком: де зараз найбільші затори на виїзд до Польщі

На західному кордоні України збільшився трафік / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Реклама

Після короткочасного спаду пасажиропотоку одразу після Різдва, на кордоні з Польщею знову спостерігається зростання черг. Пункти пропуску працюють в умовах підвищеного навантаження.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Посилений режим роботи

Щоб зменшити час очікування, прикордонники вжили додаткових заходів:

Реклама

Збільшено кількість нарядів перевірки документів та огляду транспорту.

Задіяно додаткові автоматизовані робочі місця.

Підтримується постійна координація з польськими колегами для пришвидшення процедур.

Де стоять черги (станом на 10:00)

За даними ДПСУ, найскладніша ситуація з легковими авто на Волині («Устилуг»), а з автобусами — на Львівщині («Краківець»).

Виїзд з України:

«Устилуг»: 60 легкових авто, 4 автобуси.

«Угринів»: 40 авто.

«Краківець»: 25 авто, 27 автобусів .

«Рава-Руська»: 20 авто.

«Грушів»: 20 авто.

«Нижанковичі»: 20 авто.

«Шегині»: 10 авто, 13 автобусів.

«Ягодин»: 7 автобусів.

«Смільниця»: черг немає.

В’їзд в Україну: черги фіксуються лише на пункті пропуску «Краківець» — там очікують 30 автомобілів та 10 автобусів.

Прикордонники радять мандрівникам враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Реклама

Нагадаємо, після пошкодження важливого мосту на Одещині оновлено умови перетину кордону з Молдовою та Румунією. Відновлено перетин кордону через низку пунктів у Одеській області.