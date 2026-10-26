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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
237
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3 хв

Черги на виїзд з України 26 жовтня: яка ситуація на пунктах пропуску

Де сьогодні найменше черг на кордоні України? Прикордонники опублікували завантаженість КПП.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Черги на кордонах 26 жовтня

Черги на кордонах 26 жовтня / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На волинському напрямку українсько-польського кордону зафіксували суттєве ускладнення руху. Зокрема, зранку величезні черги утворилися поблизу пункту пропуску «Ягодин». Проте наразі черги вже немає.

Про це повідомили очевидці, а про стан черг повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Черги на кордоні з Польщею 26 жовтня

Зранку черги на кордоні з Польщею утворилися через часті відключення електроенергії та оголошення повітряних тривог.

У зв’язку з ситуацією Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон опублікувало актуальну статистику завантаженості пунктів пропуску станом на 09:00 26 жовтня 2026 року.

Черги на кордоні з Польщею 26 жовтня

  • КПП «Ягодин» — 0 автобусів, пропуск пішоходів та легкових авто не здійснюється.

  • КПП «Устилуг» — 40 автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється.

  • КПП «Угринів» — 10 автомобілів, 1 автобус, пропуск пішоходів не здійснюється;

  • КПП «Рава-Руська» — 15 автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

  • КПП «Грушів» — черг немає, пропуск пішоходів не здійснюється;

  • КПП «Краківець» — 30 автомобілів, 3 автобуси, пропуск пішоходів не здійснюється;

  • КПП «Шегині» — 10 автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

  • КПП «Смільниця» — 0 автомобілів, 4 автобуси, пропуск пішоходів не здійснюється;

  • КПП «Нижанковичі» — 0 автомобілів, 4 автобуси, пропуск пішоходів не здійснюється;

У ДПСУ повідомили для «РБК-Україна», що черг з автобусів у пункті пропуску «Ягодин» немає. У разі відключення електроенергії використовують резервні джерела. Вантажівки оформлюються в окремій черзі.

Черги на кордоні зі Словаччиною 26 жовтня

  • КПП «М.Березний» — 10 авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

  • КПП «Ужгород» — 30 авто, 0 автобусів, 10 пішоходів;

  • КПП «Малі Селменці» — черг немає.

Черги на кордоні з Угорщиною 26 жовтня

  • КПП «Тиса» — 5 авто, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

  • КПП «Дзвінкове» — черг немає;

  • КПП «Косино» — 10 авто, 0 пішоходів;

  • КПП «Лужанка» — черг немає;

  • КПП «Вилок» — 15 авто, 0 пішоходів;

  • КПП «Велика Паладь» — черг немає.

Черги на кордоні з Румунією 26 жовтня

  • «Дякове» — черг немає;

  • «Солотвино» — черг немає;

  • «Біла Церква» — черг немає;

  • «Красноїльськ» — черг немає;

  • «Порубне» — черг немає;

  • «Дяківці» — 5 авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 26 жовтня

  • «Мамалига» — черг немає;

  • «Кельменці» — черг немає.

Прикордонники закликають громадян завчасно враховувати ймовірні збої в роботі електронних систем контрольних служб під час планування поїздок за кордон.

Чому стоять великі черги на кордоні

Нагадаємо, з початком осінніх шкільних канікул потік людей на виїзд з України західним кордоном зріс на 5,6%, що спричинило черги, передусім на кордоні з Польщею. За даними Держприкордонслужби, у період від 17 до 23 жовтня кордон перетнули 520 тисяч осіб — 265 тисяч на виїзд і 255 тисяч на в’їзд.

Вихідними пасажиропотік зріс найбільше. Найбільші затримки спостерігалися з автобусів на КПП «Краківець», «Смільниця», «Нижанковичі», «Грушів» та «Устилуг». На кордонах з Румунією та Молдовою черг не було. Схожа динаміка зростання пасажиропотоку під час канікул спостерігалася й торік.

За прогнозами Національного банку України, 2026 року чистий міграційний відтік становитиме близько 200 тисяч людей, а повернення громадян очікується від 2027 року. За даними ООН, станом на середину 2026 року за кордоном перебувало 5,687 млн українських біженців, а кількість ВПО в Україні сягнула 3,8 млн людей.

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