Що відбувається на пунктах пропуску на виїзд з України: актуальна інформація

Кордон / © ТСН

Реклама

На кордонах України з Польщею та Угорщиною спостерігаються накопичення транспорту, особливо автобусів та легкових автомобілів. Найбільші черги зафіксовані у пунктах пропуску «Ягодин», «Устилуг» та «Косино».

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram.

За даними прикордонників, на польському напрямку найбільше автобусів очікує на виїзд у «Ягодині» (25 одиниць) та «Устилузі» (22 одиниці). Щодо легкових автомобілів, невелика черга у 25 машин зафіксована лише в «Устилузі». У пункті «Нижанковичі» очікують 15 вантажівок, тоді як інші пункти, зокрема «Рава-Руська» та «Грушів», працюють без затримок.

Реклама

На кордоні з Угорщиною скупчення спостерігається серед легкових автомобілів. Найбільші черги у пунктах «Косино» (30 машин) та «Вилок» (25 машин), у «Дзвінковому» очікують 10 машин. Пункти «Тиса» та «Лужанка» наразі працюють у вільному режимі.

Щодо південного напрямку, перетин кордону з Румунією та Молдовою проходить без черг. Пункти пропуску «Порубне», «Мамалига» та «Росошани» працюють у звичайному режимі для автомобілів, автобусів та пішоходів.

Прикордонники нагадують про можливість скористатися електронною чергою «єЧерга» на сайті echerha.gov.ua, щоб пришвидшити перетин кордону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на західних рубежах України зафіксовано пік пасажиропотоку, пов’язаний із різдвяними святами.