Черкащанин поширив інформацію про розташування Сил оборони: яке покарання його очікує

На Черкащині судитимуть місцевого жителя, якого звинувачують у поширенні інформації про розташування українських військових та виправдовуванні нападу Росії на Україну.

Прокуратура Черкаської обласної скерувала до суду обвинувачувальний акт щодо жителя міста Черкаси. Містянина обвинувачують у неодноразовому виправдовуванні війни та схваленні дій російських окупантів на території України. До того ж слідство зібрало докази того, що фігурант поширив інформацію про переміщення та розташування підрозділів ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

За даними слідства, 47-річний чоловік у листуванні в месенджері Telegram та телефонних розмовах постійно заперечував факти збройної агресії Російської федерації проти України. Фігурант стверджував, що на території нашої держави проводиться "спецоперація", яку влаштувала українська влада.

"Обвинувачений транслював типові наративи пропаганди РФ щодо "нацизму" в Україні, підтримував дії, рішення керівництва Росії у своїх розмовах", – йдеться у повідомленні прокуратури.

До того ж обвинувачений восени 2022 року поширив у месенджера Telegram зображення та інформацію про переміщення військової техніки в Одеській області, чим надав можливість ворогу ідентифікувати місце дислокації підрозділів Сил Оборони.

У квітні поточного року правоохоронці затримали фігуранта справи. Суд обрав йому запобіжний захід на час досудового розслідування – утримання під вартою.

Обвинувачення черкащанину висунуті за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 1142, ч. 1 ст. 4362, ч. 3 ст. 4362 ККУ. У разі доведення вини чоловіку загрожує тюремне ув'язнення терміном від 5 до 8 років, можливо, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, верховний суд Чехії підтвердив вирок 52-річному чоловіку, який воював на боці РФ проти України. Алоїз Полак, який воював на Донбасі у лавах російських військ, проведе у тюрмі наступні понад два десятки років.

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