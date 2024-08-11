Черкащина вночі відбивала атаку російських БПЛА: скільки "шахедів" збили

У ніч проти 11 серпня Черкаська область пережила масштабну повітряну атаку з боку російських загарбників.

На Черкащині ворожий терор тривав понад дев'ять годин поспіль. Захисники неба знищили шість ворожих БПЛА.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Понад дев'ять годин поспіль тривав ворожий терор із повітря. За попередньою інформацією, силами ППО уражено 6 БпЛА противника в межах нашої області", - розповів Табурець.

На щастя, зЗвернень по допомогу від населення не надходило.

Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed" та ракетами. ТСН.ua повідомляє все, що наразі відомо про ворожий удар.

Читайте також: