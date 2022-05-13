Чернігівщиною пронісся буревій: вітер позривав дахи та знеструмив майже 68 тисяч абонентів

Чернігівщиною пронісся буревій: вітер позривав дахи та знеструмив майже 68 тисяч абонентів

Увечері 12 травня та в ніч проти п'ятниці, 13 травня, у Чернігівській області був потужний буревій.

Негода наробила лиха у регіоні. Зокрема, сильний вітер позривав дахи з будинків та пообривав лінії електропередач. Наразі без світла залишилося 67 969 абонентів в області.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'яеслав Чаус.

У Корюківському районі штормовий вітер пошкодив покрівлі 198 будинків у Корюківській, Сновській та Холминській територіальних громадах.

За словами очільника області, аварійні служби працюють над усуненням наслідків негоди. У роботах з відновлення електропостачання задіяно 54 бригади, 140 робітників та 58 одиниць техніки.

До слова, загалом на Чернігівщині на ранок 13 травня послуга з електропостачання не надавалася 68 912 абонентам. Йдеться ще й про тих людей, які не мають електрики через бойові дії.

Нагадаємо, у Києві вирувала негода: потужний вітер повалив дерева, а також залишив без світла жителів Оболонського, Подільського та Святошинського районів столиці.

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