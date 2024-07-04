Чернігівщину вночі атакували "Шахеди": в ОВА розповіли деталі

Російські війська у ніч проти 4 липня атакували Чернігівську область іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, цієї ночі повітряна тривога у регіоні тривала понад п'ять годин.

"На жаль, ворожий шахед влучив в один з обʼєктів області", — зазначив Чаус.

Він додав, що через влучання російського дрона без електропостачання залишилися 5963 споживачі.

"Наразі енергетики працюють над відновленням. Водночас, скільки триватимуть ремонтні роботи та коли жителям Чернігівщини увімкнуть світло, поки не відомо", - мовиться в повідомленні.

Головне за 3 липня: ворожа атака на Дніпро, бої в Часовому Яру, секретна операція ГУР

Додамо, у Дніпрі кількість загиблих через російський обстріл 28 червня й влучання по багатоповерхівці збільшилася до 3 людей.

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