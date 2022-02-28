Чернігівська ОДА просить не оприлюднювати точних координат руйнувань в місті

Також застерігають про фото руйнувань. Оприлюднювати фото можна лише такі, де видно пошкодження, але не видно будівель, що біля них.

Чернігівська Обласна держадміністрація просить, зокрема, місцевих жителів та журналістів не оприлюднювати точних координат руйнувань в місті.

"Просимо не оприлюднювати точні координати руйнувань у Чернігові. Достатньо буде вказати район приблизний, можна вулицю (провулок не варто). У жодному разі не вказуйте формулювань "на розі вулиць такої то і такої то", - йдеться у зверненні ОДА.

Оприлюднювати фото можна лише такі, де видно результати руйнувань – крупним планом вибиті вікна, пошкоджені авто, але без будинків що поряд. Тобто щоб ворог не зміг ідентифікувати точне місце попадання ракети. Адже ворожі навідники можуть використовувати інформацію для корегування наступних обстрілів.

"Але! Результати обстрілів Чернігова поширювати треба. Щоб увесь світ бачив злочини росіян в Україні", - зазначили в облдержадміністраці.

Нагадаємо, у ніч проти 28 лютого, починаючи близько з 02:00, російські військові обстріли у Чернігові житловий будинок, садок та магазин.

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