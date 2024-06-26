Чернігівські підприємці вимагають скасувати 2% “відкати” з державних тендерів

У Чернігівській області загострилась проблема корупційного тиску на підприємців з боку чиновників різних органів державної влади. Одним проявом такого тиску стало впровадження 2% данини з виграних державних тендерів.

Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців Чернігівщини на Федерацію роботодавців України.

“Керівництво обласного ДАСУ змушує підприємців сплачувати 2% “відкату” з кожного виграного тендеру. У разі відмови сплачувати корупційну данину ДАСУ Чернігівської області блокує оплату за тендерами за надуманими приводами”, йдеться у листі.

Звернення підприємців Чернігівської області

Чернігівські підприємці звертаються до Федерації роботодавців України з проханням ініціювати реагування на цю ситуацію на найвищому державному рівні, а також вивчити можливість ініціювати розгляд Радою з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при Президентові України проблеми корупційного тиску з боку чиновників ДАСУ у Чернігівській області.

Раніше видання видання “Наші гроші” повідомило, що у 2023 році найбільше порушень з усіх регіональних відділень ДАСУ зафіксувало саме у Чернігівській області. У 7 з 13 випадків Чернігівське ДАСУ вимагало розривати угоди або припиняти виконання договорів з переможцями тендерів на загальну суму в 1,2 мільярда гривень. Водночас у 21 з 23 регіональних служб ДАСУ за рік виявили від нуля до чотирьох порушень і в більшості випадків обмежувались приписом не допускати порушень у майбутньому.