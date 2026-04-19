Чернігів масовано накрили дронами: загинув підліток, є руйнування

Чернігів пережив атаку

Доповнено додатковими матеріалами

Уночі, 19 квітня, росіяни масовано атакували Чернігів безпілотниками. Внаслідок атаки загинув 16-річний хлопець.

Про це повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

«Унаслідок нічної атаки на місто пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 знищено вогнем), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі. Загинула одна людина — 16-річний юнак. Поранення отримали 4 особи: три жінки та один чоловік», — зазначив він.

Очільник ОВА Вячеслав Чаус зазначив, що рятувальники дістали тіло хлопця з-під завалів.

“Значні руйнування в місті. Пошкоджений ліцей і приватні будинки. Були влучання на території промислового обʼєкта, а також одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му. Пожежі на місцях влучань загасили вогнеборці. Усі необхідні служби залучені”, - написав він.

Наслідки атаки

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 19 квітня атакують ворожі безпілотники типу «Shahed«. У Чернігові зафіксовано падіння безпілотників.