У Чернігові безпілотник РФ влучив у багатоповерхівку: перші подробиці

У Чернігові безпілотник РФ влучив у багатоповерхівку / © Чернігівська міська рада

Російський безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок у Чернігові. Удар припав на дев’ятий поверх будівлі, спричинивши пожежу та значні руйнування.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму офіційному Telegram-каналі.

За його словами, внаслідок влучання у будинку вибито вікна.

«БпЛА ворога влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку. Внаслідок влучання виникла пожежа, вибито вікна. Інформація про постраждалих уточнюється», — зазначив керівник МВА.

Він також додав, що медики працюють над наданням допомоги людям, які перебували в епіцентрі вибуху. Проводиться евакуація людей з будинку.

Нагадаємо, російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури в Чернігівському районі. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження, що призвело до знеструмлення частини обласного центру.

Також зранку 23 грудня армія Російської Федерації знову атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Подробиці читайте у статті: Масована атака на Україну 23 грудня: усе, що відомо про удари та наслідки.