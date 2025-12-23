- Дата публікації
У Чернігові безпілотник РФ влучив у багатоповерхівку: перші подробиці
У Чернігові евакуюють людей після влучання російського дрона в будинок.
Російський безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок у Чернігові. Удар припав на дев’ятий поверх будівлі, спричинивши пожежу та значні руйнування.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму офіційному Telegram-каналі.
За його словами, внаслідок влучання у будинку вибито вікна.
«БпЛА ворога влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку. Внаслідок влучання виникла пожежа, вибито вікна. Інформація про постраждалих уточнюється», — зазначив керівник МВА.
Він також додав, що медики працюють над наданням допомоги людям, які перебували в епіцентрі вибуху. Проводиться евакуація людей з будинку.
Нагадаємо, російські війська завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури в Чернігівському районі. Внаслідок атаки зафіксовано значні пошкодження, що призвело до знеструмлення частини обласного центру.
Також зранку 23 грудня армія Російської Федерації знову атакувала енергетичну інфраструктуру України.
