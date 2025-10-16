ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Чернігівщина: нічна атака дронами на Ніжин, є поранений

У ніч проти 16 жовтня російські війська здійснили атаку дронами на Ніжин у Чернігівській області.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Ніжин

Атака на Ніжин / © ДСНС

Російські війська вночі атакували Ніжин ударними безпілотниками. Дрони влучили в один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє ДСНС України у повідомленні у соцмережах

За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення. На місцях подій працюють усі відповідні служби — рятувальники, медики та правоохоронці.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie