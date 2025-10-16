- Дата публікації
-
Чернігівщина: нічна атака дронами на Ніжин, є поранений
У ніч проти 16 жовтня російські війська здійснили атаку дронами на Ніжин у Чернігівській області.
Російські війська вночі атакували Ніжин ударними безпілотниками. Дрони влучили в один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомляє ДСНС України у повідомленні у соцмережах
За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення. На місцях подій працюють усі відповідні служби — рятувальники, медики та правоохоронці.