Чернігівщина в умовах блекауту: як довго триватиме жорсткий графік відключень

Блекаут / © ТСН.ua

Реклама

У Чернігівській області запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії, які зачіпають навіть лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури. Влада запевняє, що працює над стабілізацією ситуації та розгортає пункти незламності.

Про це в коментарі кореспондентці ТСН Наталії Нагорній розповів голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

Він заявив, що ситуація в регіоні залишається критичною. За його словами, коли зникає світло, водопостачання також припиняється.

Реклама

«Чи можна це назвати Армагедоном? Напевно, Армагедоном треба назвати війну, яку веде Росія. А те, що відбувається зараз, — наслідки тероризму держави-агресора», — наголосив Чаус.

Влада запевняє, що всі алгоритми дій уже відпрацьовані, лікарні та соціальні установи мають запас пального й працюють на генераторах. Водночас офіційний графік відключень наразі становить 3 години зі світлом на 6 без нього.

Наразі на Чернігівщині функціонує близько 180 пунктів незламності, де люди можуть зігрітися, підзарядити телефони та отримати допомогу. За потреби влада готова розгорнути ще більше таких пунктів.

«Якщо громади чи міста бачать, що потрібно більше, ми їх відкриємо», — повідомив Чаус.

Реклама

Попри складні умови, влада запевняє, що критична інфраструктура працює. В області застосовують альтернативні джерела енергопостачання, щоб лікарні та соціальні заклади не залишалися без світла.

Дата публікації 16:31, 02.10.25 Кількість переглядів 13 Відключення світла в Чернігові: лікарні без електрики, працюють пункти незламності

Нагадаємо, у Чернігові після російської атаки та знеструмлення міста зупинили роботу більшість котелень, унаслідок чого за низкою адрес тимчасово припинилося постачання гарячої води.

Після вчорашнього удару по енергетичній інфраструктурі фахівці підприємства «Облтеплокомуненерго» змогли перезапустити шість котелень у районах, де відновили електропостачання. У міру повернення живлення підключатимуть і решту котелень, а гаряче водопостачання поступово відновлюватиметься.