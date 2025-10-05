ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
1 хв

Чернігівщина зазнала масованої атаки дронами: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

У ОВА розповіли про наслідки чергового дронового нальоту на Чернігівську область.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ДСНС

ДСНС / © ДСНС

Чернігівська область у ніч проти 5 жовтня зазнала чергових атак російськими дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram.

За його словами, в Чернігові зафіксовано влучання у приміщення одного з підприємств, де виникла пожежа. Крім того, пошкоджено енергооб’єкт, що спричинило аварійні відключення електроенергії в одному з районів міста.

Під ударом опинилася й Ніжинщина: безпілотники пошкодили житловий будинок і приміщення підприємства. Пожежу, що виникла внаслідок атаки, оперативно ліквідували.

/ © ДСНС

© ДСНС

У Семенівській громаді дрон атакував адмінбудівлю, там також зафіксовані руйнування.

/ © ДСНС

© ДСНС

Загалом протягом доби в області задокументовано 55 обстрілів — понад 100 вибухів у 27 населених пунктах.

/ © ДСНС

© ДСНС

Чаус також додав, що в регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та зменшенням обмежень для споживачів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сьогодні вночі росіяни масовано атакували Івано-Франківщину. У регіоні працювали Сили протиповітряної оборони.

Окрім того, у Вінницькій області внаслідок нічної атаки російських військ зафіксовано влучання в один із промислових об’єктів.

Дата публікації
Кількість переглядів
397
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie