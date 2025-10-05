Чернігівщина зазнала масованої атаки дронами: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

ДСНС / © ДСНС

Чернігівська область у ніч проти 5 жовтня зазнала чергових атак російськими дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram.

За його словами, в Чернігові зафіксовано влучання у приміщення одного з підприємств, де виникла пожежа. Крім того, пошкоджено енергооб’єкт, що спричинило аварійні відключення електроенергії в одному з районів міста.

Під ударом опинилася й Ніжинщина: безпілотники пошкодили житловий будинок і приміщення підприємства. Пожежу, що виникла внаслідок атаки, оперативно ліквідували.

У Семенівській громаді дрон атакував адмінбудівлю, там також зафіксовані руйнування.

Загалом протягом доби в області задокументовано 55 обстрілів — понад 100 вибухів у 27 населених пунктах.

Чаус також додав, що в регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та зменшенням обмежень для споживачів.

