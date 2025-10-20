Чернігівщина знову під масованим ударом: десятки тисяч абонентів залишаються без світла

Блекаут / © ТСН.ua

Через чергові удари РФ по енергоінфраструктурі на Чернігівщині без електропостачання залишаються вже понад 28 тисяч абонентів, ремонтні бригади працюють безперервно, однак ситуація залишається критичною.

На Чернігівщині зафіксовано нові влучання в енергетичні об'єкти області. Окрім ранкового удару в Ніжинському районі, який знеживив 2700 споживачів, росіяни завдали ще одного удару по енергооб’єкту. Загалом без світла зараз понад 28 тисяч абонентів.

"Чернігівобленерго" повідомляє, що ремонтні бригади продовжують працювати безупину від вечора, однак масштаби руйнувань є надзвичайно великими, що ускладнює оперативне відновлення електропостачання.

У компанії закликають мешканців регіону дотримуватись інформаційної тиші та правил безпеки під час тривог, наголошуючи, що ворог продовжує цілеспрямовані атаки по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, через атаки РФ можливі нові блекаути фахівці радять українцям створити запас готівки на 1–2 тижні та підготувати все необхідне для виживання без світла.