Чернігівщина зустріла Різдво під атаками: є загиблі
За минулу добу по регіону росіяни завдали 85 ударів. Під ударом перебували енергетика та цивільні люди.
Уночі, 25 грудня, росіяни вгатили по Чернігівській області. Двоє людей загинули. Ще двоє зазнали поранень.
Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.
«Росіяни знову били по енергетиці і звичайному життю. Декілька ударів по Чернігову. „Герань“ поцілила по одному з підприємств. Пошкоджена адмінбудівля, гараж, легкові автівки і пасажирський автобус. Ударний дрон влучив в одну із квартир девʼятиповерхівки. Загорілося житло на 6 поверсі й автівки, які були припарковані біля дому. Пошкоджені вікна в будівлях поруч, зокрема в навчальному закладі», — зазначив він.
Було декілька влучань «Гераней» по обʼєктах критичної інфраструктури — енергетика під ударом. Декілька десятків тисяч абонентів були знеструмлені.
У Чернігівському районі «Герань» вдарила по садівничому товариству. Пошкоджені вікна в декількох будинках.
У селі Сновської громади було влучанння FPV-дрона в енергообʼєкт. Декілька населених пунктів залишилося без світла. В іншому селі дрон вдарив по лісовозу — загинув 63-річний водій. У самому районному центрі «герані» атакували одне з підприємств. Пошкоджена сама будівля й виробниче обладнання. Поранень зазнала 37-річна місцева жителька.
FPV-дрон вдарив по цивільній автівці в селі Новгород-Сіверського району. 39-річний водій загинув. Пасажирку доставили в лікарню. Жінка в стабільному стані під наглядом лікарів.
«За минулу добу по регіону росіяни завдали 85 ударів — 126 вибухів», — уточнив Чаус.
Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Одеську область. Там такоє є жертви та руйнування.