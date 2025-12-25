Чернігівщина зустріла Різдво під атаками: є загиблі

Наслідки удару / © ДСНС

Реклама

Уночі, 25 грудня, росіяни вгатили по Чернігівській області. Двоє людей загинули. Ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

«Росіяни знову били по енергетиці і звичайному життю. Декілька ударів по Чернігову. „Герань“ поцілила по одному з підприємств. Пошкоджена адмінбудівля, гараж, легкові автівки і пасажирський автобус. Ударний дрон влучив в одну із квартир девʼятиповерхівки. Загорілося житло на 6 поверсі й автівки, які були припарковані біля дому. Пошкоджені вікна в будівлях поруч, зокрема в навчальному закладі», — зазначив він.

Реклама

Було декілька влучань «Гераней» по обʼєктах критичної інфраструктури — енергетика під ударом. Декілька десятків тисяч абонентів були знеструмлені.

Наслідки атаки / © ДСНС

У Чернігівському районі «Герань» вдарила по садівничому товариству. Пошкоджені вікна в декількох будинках.

У селі Сновської громади було влучанння FPV-дрона в енергообʼєкт. Декілька населених пунктів залишилося без світла. В іншому селі дрон вдарив по лісовозу — загинув 63-річний водій. У самому районному центрі «герані» атакували одне з підприємств. Пошкоджена сама будівля й виробниче обладнання. Поранень зазнала 37-річна місцева жителька.

FPV-дрон вдарив по цивільній автівці в селі Новгород-Сіверського району. 39-річний водій загинув. Пасажирку доставили в лікарню. Жінка в стабільному стані під наглядом лікарів.

Реклама

«За минулу добу по регіону росіяни завдали 85 ударів — 126 вибухів», — уточнив Чаус.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Одеську область. Там такоє є жертви та руйнування.