Чернишов повідомив, чи варто чекати на віялові відключення взимку

Влада попереджає, що наступний опалювальний сезон через війну в Україні буде "надскладним".

Українцям варто ретельно готуватися до наступного опалювального сезону, та, за можливості, утеплювати свої оселі. Однак взимку багато людей все ще користуються електрообігрівачами, що призводить до збільшення навантаження на електромережі.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов прокоментував, чи будуть цієї зими віялові відключення електроенергії.

Про це 27 червня він розповів в ефірі національного телемарафону.

"Такі речі (віялові відключення - ред.) не плануються. Ми розуміємо, що опалювальний сезон – це баланс наявності природного газу, вугілля, а також електроенергії. Також ми маємо говорити про інші можливі альтернативні джерела енергії. Над цим ми активно, як працювали, так і працюємо", - зазначив він.

Також, за словами міністра, деякі громади в Україні вже перейшли на альтернативні джерела.

"І правильно зробили, тому що ми розуміємо, що відбувається з газом. Але ніяких віялових відключень не планується", - резюмував він.

Нагадаємо, Чернишов повідомив, чи зростуть тарифи на опалення і наскільки тепло буде в оселях.

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