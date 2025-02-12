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Чернишов спрогнозував, скільки українських біженців може повернутися додому після війни

Чернишов спрогнозував, скільки українських біженців може повернутися додому після війни

Скільки українських біженців може повернутися додому після війни / Колаж ТСН.ua

Чернишов заявив, що держава буде підтримувати й тих, хто вирішить залишитися за кордоном.

Близько 30% українських біженців можуть повернутися додому після завершення повномасштабної війни.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов в інтерв'ю Welt. 

Чернишов зазначив, що після завершення бойових дій і встановлення стабільного миру значна частина біженців розглядатиме можливість повернення. Водночас дехто може висувати певні умови для цього, а інші взагалі не захочуть повертатися.

"Але вони (ті, хто не бажають повертатись - Ред.) теж можуть бути корисними для України. І вони вже допомагають: підтримують українське суспільство, українську армію і роблять багато чого. Я пишаюся ними. У кожного своя роль у цій війні", - заявив міністр.

Чернишов зазначив, що Україна потребує своїх громадян для відновлення та розвитку країни. Він також зауважив, що держава буде підтримувати й тих, хто вирішить залишитися за кордоном.

"Ми зацікавлені в їхньому професійному розвитку. У певний момент вони зможуть використати цей досвід в Україні. Справа в тому, що якщо Україна буде успішною в економічному та демократичному плані, з її програмою реформ, люди повертатимуться до України. Ми бачили це в інших європейських країнах. Наприклад, у Польщі", - додав Чернишов.

Нагадаємо, 2024 року населення України рекордно скоротилося.

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