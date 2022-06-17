Чернівчанин замовив вбивство нового коханого своєї колишньої, але кілер здав його поліції - фото

Чернівчанин замовив вбивство нового коханого своєї колишньої, але кілер здав його поліції - фото

40-річний чернівчанин замовив вбивство 29-річного співмешканця своєї колишньої цивільної дружини. Утім виконавець злочину не виконав замовлення, а звернувся до поліції.

Щоб затримати замовника, поліцейські провели спецоперацію та інсценували вбивство "жертви".

Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернівецької області.

"Через ревнощі 40-річний чернівчанин мав намір організувати умисне вбивство 29-річного суперника. Зловмисник знайшов виконавця своїх злочинних намірів, і як аванс, передав йому власний автомобіль та пообіцяв ще додати 20 тисяч гривень після виконання замовлення", - йдеться у повідомленні.

Фото: ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

Для порятунку чоловіка поліцейські інсценували його вбивство та 16 червня поширили інформацію у ЗМІ про виявлення вбитої людини в лісосмузі неподалік села Магала Чернівецького району.

Фото: ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

В результаті успішно проведеної спецоперації поліцейські того ж дня розшукали та затримали організатора злочину. Під час обшуку за місцем переховування чоловіка правоохоронці вилучили понад 200 тисяч гривень, планшет і мобільні телефони.

Фото: ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

У пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури уточнили, що до правоохоронців звернувся виконавець вбивства після того, як отримав замовлення.

За "замовлення" чоловік дав кілеру аванс - автомобіль Volkswagen Passat, а після виконання злочину обіцяв сплатити ще 20 тис. грн. Всі подальші дії відбувалися під контролем поліції.

Після того, як Нацполіція оприлюднила повідомлення з проханням розпізнати особу чоловіка, знайденого зі слідами насильницької смерті, підозрюваний, розуміючи, що злочин доведений до кінця, покинув своє місце проживання. Але невдовзі був затриманий у квартирі своєї знайомої.

Фото: ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зловмисникові загрожує довічне позбавлення волі.

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