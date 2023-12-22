Кінець ери ОПЗЖ: Чернівецька облрада зупинила повноваження усіх депутатів забороненої партії

У Чернівецькій облраді під час сесії 22 грудня депутати проголосували за дострокове призупинення повноважень усіх обранців від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це повідомляє Чернівецька облрада у фейсбуці.

Відповідне рішення підтримали 37 депутатів, ще 8 – утрималося. Проєкт рішення на сесії Чернівецької облради зареєстрував депутат від фракції "Народний контроль" Андрій Кухарук. Згідно із документом призупиняються депутатські повноваження шістьох обранців.

Також, згідно з проектом, облрада направить звернення до місцевих рад із пропозицією призупинити повноваження депутатів місцевих рад, які висувалися та були обрані за виборчими списками політичної партії ОПЗЖ.

"Вважати призупиненими повноваження депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання, які висувалися та були обрані за виборчими списками політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”, а саме: Болтунова Олександра Валерійовича, Глухова Олега Антоновича, Жара Михайла Михайловича, Карапчієвської Валентини Григорівни, Онофрея Василя Костянтиновича, Постевки Світлани Миколаївни в частині реалізації ними прав та обов’язків, передбачених Законами України “Про статус депутатів місцевих рад” та “Про місцеве самоврядування в Україні", – повідомили в Чернівецькій обласній раді.

Автор проєкту рішення Андрій Кухарук пояснив тим, що є відповідний указ президента "Про призупинення діяльності окремих політичних партій", тому він запропонував ухвалите таке рішення.

Водночас один із депутатів від ОПЗЖ Василь Онофрей, якому призупинили повноваження, в коментарі "Суспільне.Чернівці" назвав це рішення незаконним та оскаржуватиме його у суді. На його думку, це порушує права буковинців, які голосували за нього 2020 року. Наприклад, в облраді не буде представників від колишнього Герцаївського району. Також депутат додав, що політичної партії ОПЗЖ в облраді немає. Раніше була фракція, однак з неї обранці вийшли, бо не підтримували політичні погляди та ситуацію загалом, яка склалася в країні.

Додамо, що "Опозиційна платформа – За життя" – проросійська політична партія, яка торік у березні призупинила свою діяльність. У квітні 2022 року фракція ОПЗЖ у Чернівецькій облраді заявила про призупинення діяльності. Вона налічувала шість депутатів та була однією з найменших. Депутати, які були членами фракції, продовжили роботу як позафракційні.

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