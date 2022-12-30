Чернівецькі медики витягли з ока жінки 10-сантиметрового гельмінта

Пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на почервоніння та набряк ока.

У Чернівцях лікарі під час операції витягли з ока 55-річної пацієнтки 10-сантиметрового гельмінта. Жінка звернулася до лікарів зі скаргами на почервоніння та набряк ока.

Про випадок повідомили у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними медиків, чернівецька лабораторія серологічних досліджень виявила у 55-річної пацієнтки дирофіляріоз. Напередодні жінка звернулася до обласної лікарні у Чернівцях зі скаргами на почервоніння та набряк ока.

"Під час операції лікарі вилучили з кон’юнктиви правого ока жінки дорослу особину (Dirofilaria repens) довжиною 10 см",– йдеться у повідомленні центру контролю та профілактики хвороб.

Медики нагадують, що людина заражається тільки під час укусу кровосисних комах, в основному комарів (можливо також ґедзів, кліщів, бліх).

Личинка, від моменту укусу комара, починає рости і за 6 місяців досягає у довжину до 15 см.

Клінічно захворювання проявляється запальними вузлами, що нагадують пухлину, в місці якої відчувається свербіння та печія. Гельмінт може мігрувати під шкірою пацієнта до декількох десятків см/добу. У людей гельмінт зазвичай вражає очі, повіки, голову, шию, руки.

Нагадаємо, лікарі у Луцьку дістали 20-сантиметрового гельмінта з пухлини в грудях мешканки Володимирського району. Паразит потрапив у тіло жінки, ймовірно, після укусу інфікованого комара.

Новини України: в Києві з ока пацієнта витягли 12-сантиметрового гельмінта

Читайте також: