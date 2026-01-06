Черги на кордонах: куди та навіщо їдуть українці

Кордон / © УНІАН

Пасажиропотік через кордон України під час новорічно-різдвяних свят залишався високим, хоча визначалися динамічні коливання як на в’їзд, так і на виїзд.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченков ефірі програми День.LIVE.

«Дивіться, весь новорічний різдвяний період динаміка пасажиропотоку, ну динамічна — це мало сказати. Бо то є пікові навантаження, як-от 21 грудня, до прикладу, 155 тисяч перетинів кордону, то 32 тисячі перетинів кордону громадянами 1 січня. Також зменшення пасажиропотоку було і 25 грудня на Різдво. Але загалом проти всього цього новорічно-різдвяного періоду пасажиропотік загалом досить високий. За останні дні він коливається від 100 до 120 тисяч громадян, які перетинають кордон за добу», — сказав він.

За його словами, якщо 1 січня пасажиропотік був досить низьким, то 2 січня він був на рівні 85 тисяч перетинів кордону, а 3 січня перетинів кордону було на рівні 120 тисяч.

«Але знову ж таки, день від дня відрізняється щодо напрямку перетину кордону, куди більше перетинають, зокрема й українці. До Різдва це було більше на в’їзд до України, після Різдва більше на виїзд з України», — розповів речник.

Також він повідомив, що за останні три дні більше йде перевага на в’їзд до України, ніж тих громадян, які перетинають кордон за межі України.

«Ну і знову ж таки, пасажиропотік високим залишатиметься ще щонайменше до кінця цього тижня, бо в подальшому закінчуються і канікули у дітей. Тому варто очікувати, що оці дні, які залишилися в цьому тижні, більше перетинів кордону ми фіксуватимемо саме на в’їзд до України, ніж на виїзд», — сказав він.

