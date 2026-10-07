Чернишову змінили підозру: корупційна справа отримала несподіваний поворот

Справу Чернишова перекваліфікували / © Facebook-сторінка Олексія Чернишова

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Правоохоронці змінили підозру колишньому віцепрем’єру Олексію Чернишову щодо епізоду на 500 тисяч доларів США. Замість корупції та незаконного збагачення ці дії тепер кваліфікують як відмивання коштів, що є особливо тяжким злочином.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у відповіді на запит «Економічної правди».

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Справу Чернишова перекваліфікували: замість незаконного збагачення йому закидають відмивання коштів

Приводом для роз’яснення прокурорів стала публічна заява адвоката ексчиновника Олександра Русина. Захисник стверджував, нібито НАБУ вилучило з матеріалів один із трьох пунктів про незаконне збагачення, назвавши це «фактичним визнанням помилковості обвинувачення».

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У САП факт коригування підозри підтвердили, але версію сторони захисту спростували. У відомстві пояснили, що під час розслідування зібрали нові докази, які вказують на злочинне походження 500 тисяч доларів. За ці кошти фінансувалося зведення резиденцій у котеджному містечку під Києвом.

Тепер цей епізод приєднали до справи «Династія» та перекваліфікували за статтею 209 Кримінального кодексу України — легалізація/відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

«Підставою для зміни підозри стало не „помилкове звинувачення“, як про це заявив у коментарях журналістам захисник підозрюваного, а кваліфікація одного з епізодів отримання грошових коштів як тяжчого кримінального правопорушення», — пишуть у САП.

Так, претензії правоохоронців щодо 500 тисяч доларів залишаються чинними, змінюється лише юридичне оцінювання дій. Загалом у межах справи «Мідас» Олексія Чернишова обвинувачують як у незаконному збагаченні, так і в легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.

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Торік, 11 листопада 2025 року НАБУ та САП оголосили Чернишову першу підозру в незаконному збагаченні. На той момент детективи заявили про фіксацію фактів передачі колишньому посадовцю та його довіреній особі готівки на суму понад 1,2 млн доларів і майже 100 тисяч євро.

НАБУ завершило справу проти Чернишова

Нагадаємо, НАБУ і САП завершили досудове розслідування щодо колишнього віцепрем’єр-міністра та ексочільника Мінрегіону Олексія Чернишова й п’ятьох його спільників. Учасників схеми підозрюють у зловживанні службовим становищем, одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах та сприянні забудовнику в незаконному відчуженні державної землі в Києві для будівництва житлового комплексу.

Для реалізації оборудки посадовці створили умови для передачі ділянки підконтрольному підприємству, а землю й будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше за ринкову вартість. Це дозволило штучно зменшити частку квартир, яку забудовник мав передати державі, завдавши збитків на суму понад 1 млрд грн.

За організацію схеми забудовник надав учасникам «винагороду» у вигляді пільгових цін на житло — від 1 до 8 тис. грн за квадратний метр замість ринкових 30 тис. грн. Зокрема, власна вигода Чернишова перевищила 14,5 млн грн. Наразі на більшість незаконно отриманих квартир накладено арешт.

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