Що робити, щоб в черешні не було черв'яків? / © Pexels

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Чому в черешні з'являються черв'яки

Вся справа у вишневій мусі — це невелика комаха (довжина тіла 3-5 мм), яка зимує в верхніх шарах ґрунту і з настанням тепла вибирається на поверхню в пошуках їжі. Їдять вони черешневий та вишневий сік, виділення вишневої попелиці. Після насичення комахи стають до відкладення яєць всередину черешні. Червиві плоди гниють і часто опадають на землю до достигання.

Що буде, якщо з'їсти черв'яка з черешні

Багато хто їсть черешню, не заглядаючи всередину. Інші викидають всі ягоди, які були пошкоджені шкідниками. Чому не варто їсти такі плоди? Якщо черв'як перебуває в черешні давно, ягода вже може почати гнити, тому існує шанс отруєння. Але червиві черешні можна вживати в їжу. З них готують компоти, варення тощо. Але перед цим їх потрібно очистити від шкідників.

Вишнева муха відкладає в черешні яйця / © Фото з відкритих джерел

Що робити, щоб не було черв'яків в черешні

Якщо ви зібрали урожай, а він виявився червивим, не поспішайте викидати ягоди. Позбутися черв'яків в черешні просто: потрібно замочити плоди в підсоленій воді, а потім добре промити під проточною водою. Для цього вам потрібно:

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черешні;

сіль;

вода;

миска;

друшляк.

Покрокова інструкція, як позбутися черв'яків у черешні:

На 500 г черешні візьміть 1 літр води і 1 чайну ложку солі. Переберіть ягоди, щоб не було гнилих, пом'ятих, також приберіть плодоніжки і листя. Промийте черешню під проточною водою. Розмішайте воду кімнатної температури і сіль, опустіть всередину черешню, щоб рідина повністю її покривала. Залишіть на пів години — і черв'яки самі повилазять з ягід. Тепер залишилося лише знову промити черешню під проточною водою.

Коли і чим обробити черешню від черв'яків

Для боротьби з вишневою мухою навесні потрібно накрити землю довкола стовбурів черешень чорною плівкою. Так шкідники не вилетять з ґрунту.

Хімічними речовинами рекомендовано обробляти дерева в крайньому разі, якщо народні засоби не принесли бажаного ефекту. Обприскують черешні в період, коли мухи починають масово вилітати з землі. Якщо використовуєте народні засоби, потрібно повторити процедуру після дощів.

Найефективнішими засобами проти вишневої мухи вважаються:

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господарське мило — налийте у миску 5 літрів води, додайте 2 чайні ложки господарського мила і 2 чайні ложки олії. Мило краще спочатку натерти на тертці. Розчин влийте в обприскувач і обробіть дерево. Повторіть через 3-5 днів;

відвар полину — наповніть відро водою приблизно наполовину, залийте водою і настоюйте мінімум день. Додайте 2 столові ложки рідкого мила і обприскайте черешню;

тютюн — 500 г настою тютюнового пилу (купити можна в садовому магазині) розведіть у 10 літрах води, додайте 3 столові ложки рідкого мила. Настоюйте 2 доби, а потім обробіть дерева;

хвоя — візьміть одну гілку сосни чи ялини, покладіть у каструлю з водою, доведіть до кипіння, а потім обробіть дерево.

Також застосовуються спеціальні пастки з клею. Вішати їх рекомендують вже на початку червня.

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