Червень став найкривавішим періодом для українців / © Associated Press

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Червень став найкривавішим періодом для цивільного населення України від квітня 2022 року. Кількість загиблих та поранених громадян досягла рекордно високих показників, суттєво перевищивши дані попередніх місяців.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець із посиланням на оновлений звіт Моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні.

Згідно з офіційними даними ООН, протягом червня 2026 року внаслідок дій російських окупантів 293 цивільних українців загинули, а ще 1 990 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Це найбільша кількість жертв серед мирних жителів за один місяць, починаючи від квітня 2022 року.

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Показники втрат серед мирного населення зросли на 10% порівняно з травнем та на 37% відносно червня 2025 року.

Основною причиною такого зростання стали далекобійні російські атаки із застосуванням ракет і безпілотників, які дедалі частіше завдають ударів по густонаселених містах далеко від лінії фронту, таких як Київ та Дніпро. Жертви цих ударів становлять 45% від загальної кількості (126 загиблих, 907 поранених).

Загалом від початку 2026 року Росія вбила 1 396 та поранила 7 978 цивільних громадян України.

Раніше стало відомо, що у липні росіяни випустили по Україні більше балістичних ракет, ніж РФ виробляє за місяць.

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