Червона нитка на руці: як правильно носити оберіг для захисту

Червона нитка на руці: навіщо її носити і як це робити правильно? / pixabay.com

Сьогодні у багатьох людей можна побачити браслет у вигляді червоної нитки. Навіть зірки охоче носять такий оберіг на зап’ясті. Що означає червона нитка на руці, як її правильно носити і кому не можна одягати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Червона нитка на руці: що вона означає і від чого захищає

Червона нитка присутня в різних культурах світу. Знайти її можна також і в історії давніх слов’ян. Але найбільш популярний цей оберіг в Ізраїлі. Тут навіть існує легенда, що червона нитка була знайдена на гробниці ізраїльтянки Рахіль, яку послідовники кабали вважають праматір’ю людства.

А що ж означає червона нитка на руці? Це потужний оберіг, який відіграє роль своєрідного щита, захищаючи людину від негативної енергії, що може проникнути в неї. Також вважається, що червона нитка на руці допомагає її власнику знайти щасливу долю.

Давні слов’яни бачили в червоній нитці з натуральної шерсті оберіг від пороблення та пристріту. Існувала легенда, що Либідь навчила прикрашати ворота червоною ниткою, щоб захистити від недругів свою сім’ю.

На Сході червона нитка на зап’ясті допомагає завагітніти. Вважається, якщо дівчина носить таку, то вона показує духам родючості, що готова продовжити рід. А зустрічні обов’язково відводять погляд від неї, щоб не зурочити.

Червона нитка: на якій руці потрібно носити для захисту

Червона нитка на руці: як правильно носити? / pixabay.com

Єдиної думки в цьому питанні немає. В різних культурах правила, щодо того, на якій руці носиться червона нитка для захисту, різняться:

на Сході червона нитка повинна бути на правій руці, вважається, що це притягує благополуччя і везіння;

давні слов’яни пов’язували її на ліву руку, щоб захиститися від нечисті, а на праву, щоб привернути удачу;

згідно з вченням Кабали червона нитка повинна носитися на лівій руці, адже так позитивній енергії легше потрапити до серця людини;

А ось індуси вважають, що червона нитка буде працювати незалежно від того, на якій руці її носити. Головне, прочитати мантру в правильний час (з 3 до 4 ранку).

Червона нитка на руці: як зав'язати амулет і хто це повинен робити

Червона нитка на руці: як зав'язувати? / pixabay.com

Вважається, щоб червона нитка на руці працювала вірно і захищала від зла, зав’язати її на зап’ясті повинна лише близька людина: мама, брат чи сестра, дочка, кохана людина, друг або подруга. При цьому потрібно обов’язково прочитати молитву своєму ангелу охоронцю. Слова промовляє і та людина, якій зав’язують червону нитку, і та, яка це робить. А ось маленькій дитині зав’язують червону нитку лише дві людини: мама або хресна.

А якщо ви вирішили купити червону нитку в якомусь релігійному місці, до неї обов’язково дадуть ще й папірець з особливими словами. Вони також слугують оберегом. В цьому випадку можна червону нитку можна попросити зав’язати по-справжньому релігійну людину, яка далека від усього мирського.

Червона нитка на руці: чи можна зав’язувати самому

Чи можна зав'язувати червону нитку самостійно? / pixabay.com

Ви можете зав’язати червону нитку самостійно і вона не втратить своїх захисних сил. Але зробити це не так просто, як це може здатися на перший погляд. Тому перед ритуалом варто потренуватися зі звичайною ниткою. Щоб червона нитка на руці принесла лише позитив, необхідно запам’ятати наступні кроки ритуалу зав’язування:

запаліть свічку;

червона нитка повинна бути зав’язана на сім вузиків;

не забувайте промовляти молитву ангелу-охоронцю, поки зав’язуєте оберіг;

припаліть кінці нитки вогнем від свічки.

Цікаво, що китайці вважають: червона нитка пов’язує тих, кому долею судилося зустрітися. Можливо, саме після зав’язування оберега ви знайдете свою другу половинку.

Червона нитка на руці: кому не можна носити

Червона нитка на руці приносить в життя щастя, успіх, благополуччя, але носити її можна не всім. В Кабалі чітко описано, кому протипоказано зав’язувати червону нитку:

агресивним та конфліктним людям, у яких часто змінюється настрій;

людям, які часто впадають в апатію або депресію, в езотериці вважають, що вони мають слабку ауру і майже не чутливі до зовнішніх потоків енергії;

гіпертонікам та людям, які страждають на серцево-судинні хвороби, адже в них може піднятися артеріальний тиск, що призведе до посиленого серцебиття.

Червона нитка на руці: як зробити самостійно?

Червона нитка на руці: як зробити? / Pexels

Щоб виготовити червону нитку для захисту, необхідно взяти три нитки червоного кольору та сплести з них косичку. Такий оберіг потрібно носити до двох тижнів, не знімаючи. Потім можна зняти. Але не довше, ніж на 1-2 дні. Потім червона нитка може втратити свою силу.

Напевно, багато хто зустрічав червоні нитки на руку з різними символами. Вони посилюють дію оберегу та діють на певну сферу життя людини. Наприклад, якщо ви хочете отримати удачу, червона нитка на руці повинна містити підвіску з трилисником, а для захисту від неприємних ситуацій краще взяти “підкову”.

Що робити, якщо червона нитка на руці порвалася або загубилася?

Що робити, якщо червона нитка загубилася, порвалася? / pixabay.com

Якщо ви загубили червону нитку не варто переживати. Це означає, що амулет захистив вас від хвороби або проблемної ситуації.

Якщо ви знайшли червону нитку, в жодному разі не надягайте її на себе. Такий оберіг замовляється індивідуально для конкретної людини. Червона нитка може “передати” вам енергію чужака або навіть “віддати” його проблеми.

Якщо червона нитка раптом порвалася, теж не потрібно хвилюватися. Це не означає нічого поганого. Просто амулет вже втратив всю свою силу. Тепер його можна спалити або закопати там, де ніхто не знайде оберіг.