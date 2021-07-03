"Червона Рута" і шалена підтримка збірної України: що відбувається в Римі перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020

За кілька днів у Римі нашу команду тепло вітали скрізь, де б вона не заявлялась.

Отже, Україно, вперед! Або, як кажуть італійці - форца: уже за 2 з половиною години наша збірна на римському стадіоні Олімпіко зустрінеться зі збірною Англії. Цей день - уже історія, бо до чверть фіналу на Євро українські футболісти пробилися вперше. Фанзони готові по усій Україні, а українська громада в Італії забезпечує шалену підтримку нашій збірній на місці.

Про це йдеться у випуску ТСН.19.30 3 липня.

За кілька днів у Римі нашу команду тепло вітали скрізь, де б вона не заявлялась. Квитки на стадіон розкуплені, вболівальники в Італії цієї ночі спали мало, бо реєструватися у фанзони, куди вхід вільний, можна було з опівночі, а місць - через пандемічні обмеження - не так багато, як хотілося.

Володимир Зеленський побажав успіху збірній через відео зв'язок. "Ловіть гру, думайте тільки про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на хвилину не забували: з вами на полі 40 мільйонів українців!", - сказав президент.

В очікуванні матчу навіть англійці ревниво завважували, що підтримка України в Італії буде шаленою. І не лише від української громади, яка тут дуже велика. Саме в Італії був на піку своєї футбольної слави чинний тренер збірної Андрій Шевченко - він там досі залишається дуже популярним.

Рим живе футболом

Кореспондентка ТСН Ярина Груша кілька днів була поруч з нашою командою і розповіла про атмосферу, яка панує перед матчем.

"Buona sera з римської фан-зони! Можу сказати, що Рим живе одним футболом! І так, підтримка української збірної відчувається скрізь. Я зараз у фанзоні в центрі Риму. Вхід сюди безкоштовний, але пускають обмежену кількість людей - через пандемію. І щоб отримати квиток, треба було зареєструватись. Я не помилюсь, якщо скажу, що тисячі людей з усієї Італії приїхали сюди, щоб підтримати нашу збірну. Тут, у фан-зоні лунала українська бандура! Відомо бандуристка Ека Катерина, яка написала гімн закордонних українців, сьогодні заводила "Червону руту", і фан-зона просто вибухнула. Усі, кому пощастило потрапити на матч на стадіон, спочатку зупинялися у фан-зоні, щоб зарядитися цією атмосферою", - розповідає наша кореспондентка.

Українських вболівальників добре чути. Вони придумують кричалки для підтримки збірної, тут же їх записують і виконують. Ми провели українських фанів на Олімпіко. Бо за суворими правилами пандемії, на стадіон треба зайди за 2 години до початку матчу.

Власне, фан-зону, де ми зараз, теж вже скоро закриють на вхід. Тут 2 величезні екрани. Гру коментуватиме професійний оглядач. І в багатьох є відчуття, що фан-зона - це не менш цікаво, ніж перебування на стадіоні. Багато говорять, що в українців потужна підтримка саме італійської діаспори. Але українці приїхали з усіх куточків Європи.

Попри гучність фанатів, сьогодні таки своєрідний футбольний день тиші: команда вже не дає інтерв'ю, вона сконцентрована винятково на підготовці до матчу. А перед тим, навіть, встигли прогулятися Римом. Не чужим містом для тренера Андрія Шевченка: його тут насправді обожнюють. Отож підтримку команда має не лише нашу, а й італійську

Євро-2020: Україна проти Англії – чи підтримують італійські вболівальники українську збірну

Українських футболістів впізнають на вулиці

Ранковий сонячний Рим, українські гладіатори вбирають енергію вічного міста, щоб вже сьогодні ввечері вийти на арену римського Stadio Olimpico у двобої проти збірної Англії. Їх впізнають, з ними фотографуються не лише українські, а й італійські фани.

Українці грають майже вдома: адже зіркова історія футболіста італійського “Мілана”, а зараз тренера української збірної Андрія Шевченка та новітня історія Руслана Маліновського, гравця клубу "Аталанта" з Берґамо на всіх шпальтах італійських ЗМІ. Їх впізнають, команді зичать успіху.

"Я вболіватиму за Україну, у мене друг українець та й англійців ми італійці не дуже любимо", - каже італійський фан.

Італійські та українські футбольні фани виглядають своїх героїв й біля готелю, щоб підтримати їх та провести на фінальне тренування й передматчеву пресконференцію. Попри потужний авторитет англійської збірної, команда Шевченка готова дати бій.

"Ми вже показали наші принципи гри, від яких ми ніколи не будемо відходити. На нас чекає важкий матч, але у моїх гравців є характер, і постараємося це показати", - каже Андрій Шевченко.

Характер футболістів та підтримка української діспори в Італії, яка за будь-який кошт намагається потрапити на стадіон аби підтримати свою команду - ось головні козирі української збірної на сьогоднішню гру. Суворі правила входу на стадіон та до фан-зони, обмежена кількість квитків, спека та контролі поліції не завадять українським вболівальникам перетворити для підопічних Андрія Шевченка римські стіни на рідні.

Ярина Груша, з Риму, для ТСН.

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