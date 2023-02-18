"Червона рута” – ліричний гімн України та смертий вирок для його автора Володимира Івасюка

У новорічну ніч 2023-го українці вибухнули люттю. У той час, як ворог атакував ракетами наші мирні міста, колаборантка Таїсія Повалій розважала росіян українською піснею, що стала символом незламності – “Червоною рутою”.

Піснею, яку українці співають в укриттях, на фронті, під час евакуації із зони бойових дій. Володимир Івасюк, автор “Червоної рути”, трагічно загинув на піку слави у віці тридцяти років. Але чи була ця трагедія випадковою?

“Івасюк став дуже широко відомий та популярний в діаспорі. І це вже не давало спокою спецслужбам, тож вони намагалися позбутися його”, – каже Олександр Горностай, директор фестивалю ”Червона рута – 89”.

У травні 79-го у Львові зібрався грандіозний натовп, щоб попрощатися з кумиром мільйонів – співаком і композитором Володимиром Івасюком.

“Похорони перетворилися в одну з перших політичних акцій супротиву режимові, – пригадує сестра Володимира Івасюка Галина. – На руках від хати до Личаківського цвинтаря несли домовину, устеляючи всю дорогу квітами. Такого люди ще не бачили…”

“Прийшов не тільки весь Львів – з’їхались люди з сусідніх областей. Я був на тих похоронах. Я стояв у батька на плечах і чув, що говорили люди. Всі казали про те, що Володимира Івасюка вбили кагебісти”, – розповідає Микола Голомша, колишній перший заступник Генпрокурора України.

У сімдесят першому “Червона рута” 21-річного Івасюка перемогла на всесоюзному пісенному конкурсі в Москві. Обійшовши іменитих радянських зірок – Едіту П’єху, Мусліма Магомаєва та Йосипа Кобзона. “Червона рута” та всі наступні україномовні пісні Івасюка вмить стають хітами. Їх переспівує весь СРСР – від країн Балтії до Узбекистану. Наступного року на тому ж конкурсі переміг його “Водограй”.

“Володя на свої роки і на свій час був дуже ерудованим, дуже начитаним, він добре знав поезію. Це завдяки татові і мамі. Батьки в мене філологи. Він написав понад сто пісень, і це до 30-ти років!”, – пишається братом Галина.

Олександр Горностай, директор легендарного українського пісенного фестивалю, свідомо обирав для нього назву. Він зупинився на безсмертному хіті, який навіть через пів століття резонує в серці кожного із нас. Фестиваль “Червона рута – 89” став передвісником проголошення незалежності.

“Я зростав на піснях Івасюка, – каже Олександр. – “Червона рута” – це пісня Івасюка, текст і музика якої стали народними. Всі українці її знають. Де б ти не був, ти завжди починаєш співати, бо кожен знає ці два куплети”.

Але шалений успіх пісень Івасюка, які пробудили українську ідентичність, органи КДБ сприймали як загрозу існуванню радянської імперії.

ʼ“Ми розсекретили переписку Центрального комітету компартії України. Колишній перший секретар писав таємну депешу, в якій вказував, як вони з КДБ контролюють і стежать за Івасюком”, – розповідає Микола Голомша.

Навесні 79-го Володимир Івасюк загадково зник. Першою на сполох забила його сестра Галина. Брат призначив їй зустріч, на яку не з’явився вперше у житті: “Він мені передзвонив о першій годині. Сказав: “Галочко, я приїхав, після консерваторії по третій ми з тобою зустрінемось”. Це виключено, що ми домовилися – і не зустрілися”.

Пошуки артиста тривали довгих двадцять чотири доби.

“Мама тричі просила звернутися по телебаченню до людей – може, десь хтось його бачив. Їй відмовляли, казали, немає потреби, немає чого здіймати галас”, – згадує Галина.

Родина жила в невідомості, доки перехожі не виявили співака повішеним у лісі неподалік його рідного Львова.

Розслідування обставин трагедії тривало менше місяця. Влада оголосила причиною загибелі самогубство, спричинене хронічною депресією. Однак, офіційній версії не повірили ані родичі, ані мільйони фанатів Івасюка.

“Били вікна судово-медичним експертам, били вікна тим, кого вважали фальсифікаторами цієї справи. І всі прагнули одного – об’єктивного розслідування правди”, – каже колишній перший заступник Генпрокурора України.

Чи не єдиною людиною, яка відстоювала версію радянського слідства, була так звана дівчина Володимира Івасюка.

“Це фото подруги Володимира Івасюка, яка перебувала в тісних стосунках з ним, співала його пісні. З іншого боку, це донька полковника КДБ. Тобто, весь світ підозрює у вбивстві КДБ, а вона каже, що його ніхто не вбивав. Що би це значило?”, – задається питанням Микола Голомша.

“Коли я підіймала справу і про це прочитала, в мене волосся стало дибки. Я про неї говорити не хочу”, – висловлює ставлення до “дівчини” Івасюка сестра Галина.

Немов замітаючи сліди, радянська влада намагалася потайки поховати відомого артиста.

“В університеті, інституті, театрі заборонили йти на похорони Володимира Івасюка”, – каже Галина.

На похорон не допустили і справжню подругу Івасюка – Софію Ротару.

“Ось дуже цікаве фото: молоденька Софія Ротару і Володимир Івасюк. Дві зірки того часу, які симпатизували одне одному, – показує світлину Микола Голомша. – На превеликий жаль, цей тандем не подобався службі КДБ, п’ятому управлінню – ідеологічному. Тому що Ротару, харизматична виконавиця, яка згодом стала примою, і такий відомий композитор – це сила”.

Микола Голомша, колишні заступник Генпрокурора України, поновив справу Івасюка. Ще у далекому 87-му, будучи студентом-третьокурсником, він особисто пообіцяв батькові композитора, що рано чи пізно з’ясує правду.

“На превеликий жаль, відчувалася рука Кремля і в стінах Генеральної прокуратури. У 2007 році я звернувся до Віктора Андрійовича Ющенка і кажу: “Вікторе Андрійовичу, знаєте, ця справа вкрита мороком, і без вашої допомоги-підтримки її зрушити неможливо”. І він каже: “Я з упевненістю наполягаю: розслідуйте”.

Українські слідчі одразу звернули увагу неоковирні помилки, яких припустилися їхні радянські колеги у поспіхом закритій ними справі.

“Серед усіх матеріалів, які взяті з відкритих джерел, є багато над чим замислитись, – аналізує документи та докази Микола Голомша. – Коли я почав вивчати матеріали, мені кинулось у вічі те, що Володимир Івасюк повинен би був вилізти на дерево, аби вчинити акт суїциду. Проте, ані на одежі, ані на взутті будь-яких потертостей, будь-яких залишків кори дерева чи чогось іншого не було. І коли ми провели слідчий експеримент, упевнились, що він не міг залізти на дерево без сторонньої допомоги. Крім того, якщо б людина провисіла місяць на відповідному ремені, то голова відчленувалася би від тіла. Це фізіологічний процес. Тож, судово-медичні експерти дійшли висновку, що Володимир Івасюк був повішений мертвим. Його труп до того знаходився у зовсім іншому місці. А вже вбивці підкинули його в ліс, аби тіло знайшли люди”.

Та попри всі зусилля Москви знищити українську пісню хіти Івасюка стали символами української ідентичності.

“Це дуже трагічна сторінка нашої історії, – каже сестра легендарного українця. – Але нам, окрім цього трагізму, треба більше звертатися саме до творчості”.

“Це один з наших символів. Ми чекаємо, коли ж нарешті проспекти імені Володимира Івасюка будуть в усіх українських містах Тому що це грандіозна постать”, – переконаний Олександр Горностай.