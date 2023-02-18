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"Червона рута” – ліричний гімн України та смертий вирок для його автора Володимира Івасюка

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"Червона рута” – ліричний гімн України та смертий вирок для його автора Володимира Івасюка

У новорічну ніч 2023-го українці вибухнули люттю. У той час, як ворог атакував ракетами наші мирні міста, колаборантка Таїсія Повалій розважала росіян українською піснею, що стала символом незламності – “Червоною рутою”.

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Піснею, яку українці співають в укриттях, на фронті, під час евакуації із зони бойових дій.  Володимир Івасюк, автор “Червоної рути”, трагічно загинув на піку слави у віці тридцяти років. Але чи була ця трагедія випадковою?

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“Івасюк став дуже широко відомий та популярний в діаспорі. І це вже не давало спокою спецслужбам, тож вони намагалися позбутися його”, – каже Олександр Горностай, директор фестивалю ”Червона рута – 89”. 

У травні 79-го у Львові зібрався грандіозний натовп, щоб попрощатися з кумиром мільйонів – співаком і композитором Володимиром Івасюком.

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“Похорони перетворилися в одну з перших політичних акцій супротиву режимові, – пригадує сестра Володимира Івасюка Галина. – На руках від хати до Личаківського цвинтаря несли домовину, устеляючи всю дорогу квітами. Такого люди ще не бачили…”

“Прийшов не тільки весь Львів – з’їхались люди з сусідніх областей. Я був на тих похоронах. Я стояв у батька на плечах і чув, що говорили люди. Всі казали про те, що Володимира Івасюка вбили кагебісти”, – розповідає Микола Голомша, колишній перший заступник Генпрокурора України. 

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У сімдесят першому “Червона рута” 21-річного Івасюка перемогла на всесоюзному пісенному конкурсі в Москві. Обійшовши іменитих радянських зірок – Едіту П’єху, Мусліма Магомаєва та Йосипа Кобзона. “Червона рута” та всі наступні україномовні пісні Івасюка вмить стають хітами. Їх переспівує весь СРСР – від країн Балтії до Узбекистану. Наступного року на тому ж конкурсі переміг його “Водограй”. 

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“Володя на свої роки і на свій час був дуже ерудованим, дуже начитаним, він добре знав поезію. Це завдяки татові і мамі. Батьки в мене філологи. Він написав понад сто пісень, і це до 30-ти років!”, – пишається братом Галина. 

Олександр Горностай, директор легендарного українського пісенного фестивалю, свідомо обирав для нього назву.  Він зупинився на безсмертному хіті, який навіть через пів століття резонує в серці кожного із нас. Фестиваль “Червона рута – 89” став передвісником проголошення незалежності.

“Я зростав на піснях Івасюка, – каже Олександр. – “Червона рута” – це пісня Івасюка, текст і музика якої стали народними. Всі українці її знають. Де б ти не був, ти завжди починаєш співати, бо кожен знає ці два куплети”. 

Але шалений успіх пісень Івасюка, які пробудили українську ідентичність, органи КДБ сприймали як загрозу існуванню радянської імперії.

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ʼ“Ми розсекретили переписку Центрального комітету компартії України. Колишній перший секретар писав таємну депешу, в якій вказував, як вони з КДБ контролюють і стежать за Івасюком”, – розповідає Микола Голомша. 

Навесні 79-го Володимир Івасюк загадково зник. Першою на сполох забила його сестра Галина. Брат призначив їй зустріч, на яку не з’явився вперше у житті: “Він мені передзвонив о першій годині. Сказав: “Галочко, я приїхав, після консерваторії по третій ми з тобою зустрінемось”. Це виключено, що ми домовилися – і не зустрілися”. 

Пошуки артиста тривали довгих двадцять чотири доби. 

“Мама тричі просила звернутися по телебаченню до людей – може, десь хтось його  бачив. Їй відмовляли, казали, немає потреби, немає чого здіймати галас”, – згадує Галина. 

Родина жила в невідомості, доки перехожі не виявили співака повішеним у лісі неподалік його рідного Львова.

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 Розслідування обставин трагедії тривало менше місяця. Влада оголосила причиною загибелі самогубство, спричинене хронічною депресією. Однак, офіційній версії не повірили ані родичі, ані мільйони фанатів Івасюка.

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“Били вікна судово-медичним експертам, били вікна тим, кого вважали фальсифікаторами цієї справи. І всі прагнули одного – об’єктивного розслідування правди”, – каже колишній перший заступник Генпрокурора України. 

Чи не єдиною людиною, яка відстоювала версію радянського слідства, була так звана дівчина Володимира Івасюка. 

“Це фото подруги Володимира Івасюка, яка перебувала в тісних стосунках з ним, співала його пісні. З іншого боку, це донька полковника КДБ. Тобто, весь світ підозрює у вбивстві КДБ, а вона каже, що його ніхто не вбивав. Що би це значило?”, – задається питанням Микола Голомша. 

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“Коли я підіймала справу і про це прочитала, в мене волосся стало дибки. Я про неї говорити не хочу”, – висловлює ставлення до “дівчини” Івасюка сестра Галина. 

Немов замітаючи сліди, радянська влада намагалася потайки поховати відомого артиста.

“В університеті, інституті, театрі заборонили йти на похорони Володимира Івасюка”, – каже Галина. 

На похорон не допустили і справжню подругу Івасюка – Софію Ротару.

“Ось дуже цікаве фото: молоденька Софія Ротару і Володимир Івасюк. Дві зірки того часу, які симпатизували одне одному, – показує світлину Микола Голомша. – На превеликий жаль, цей тандем не подобався службі КДБ, п’ятому управлінню – ідеологічному. Тому що Ротару, харизматична виконавиця, яка згодом стала примою, і такий відомий композитор – це сила”. 

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Микола Голомша, колишні заступник Генпрокурора України, поновив справу Івасюка. Ще у далекому 87-му, будучи студентом-третьокурсником, він особисто пообіцяв батькові композитора, що рано чи пізно з’ясує правду. 

“На превеликий жаль, відчувалася рука Кремля і в стінах Генеральної прокуратури. У 2007 році я звернувся до Віктора Андрійовича Ющенка і кажу: “Вікторе Андрійовичу, знаєте, ця справа вкрита мороком, і без вашої допомоги-підтримки її зрушити неможливо”. І він каже: “Я з упевненістю наполягаю: розслідуйте”.

Українські слідчі одразу звернули увагу неоковирні помилки, яких припустилися їхні радянські колеги у поспіхом закритій ними справі.

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“Серед усіх матеріалів, які взяті з відкритих джерел, є багато над чим замислитись, – аналізує документи та докази Микола Голомша. – Коли я почав вивчати матеріали, мені кинулось у вічі те, що Володимир Івасюк повинен би був вилізти на дерево, аби вчинити акт суїциду. Проте, ані на одежі, ані на взутті будь-яких потертостей, будь-яких залишків кори дерева чи чогось іншого не було. І коли ми провели слідчий експеримент, упевнились, що він не міг залізти на дерево без сторонньої допомоги. Крім того, якщо б людина провисіла місяць на відповідному ремені, то голова відчленувалася би від тіла. Це фізіологічний процес. Тож, судово-медичні експерти дійшли висновку, що Володимир Івасюк був повішений мертвим. Його труп до того знаходився у зовсім іншому місці. А вже вбивці підкинули його в ліс, аби тіло знайшли люди”. 

Та попри всі зусилля Москви знищити українську пісню хіти Івасюка стали символами української ідентичності. 

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“Це дуже трагічна сторінка нашої історії, – каже сестра легендарного українця. – Але нам, окрім цього трагізму, треба більше звертатися саме до творчості”. 

“Це один з наших символів. Ми чекаємо, коли ж нарешті проспекти імені Володимира Івасюка будуть в усіх українських містах Тому що це грандіозна постать”, – переконаний Олександр Горностай. 

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Дата публікації
Перегляди
1151
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