"Червона стрічка" у "Резерв+": як правильно зняти статус розшуку ТЦК

Резерв+

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Поява позначки «у розшуку ТЦК» у застосунку «Резерв+» створює серйозні ризики під час перевірки документів на вулиці та може обернутися примусовим стягненням коштів. Проте юристи наголошують: ця відмітка не є кримінальним розшуком, а механізм її зняття залежить від того, чи було порушення реальним.

Як діяти, щоб прибрати статус та уникнути виконавчої служби, роз’яснює «Судово-юридична газета».

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Що означає розшук ТЦК і чим загрожує його ігнорування

Юридично повідомлення «Вас розшукує ТЦК» означає, що військкомат зафіксував порушення правил військового обліку (ст. 210 або ст. 210-1 КУпАП) і звернувся до Нацполіції для адміністративного затримання та доставлення людини для складання протоколу. Застосунок Резерв+ лише підтягує ці дані з реєстру «Оберіг».

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Якщо ігнорувати статус і не сплатити винесений штраф у встановлені строки, ТЦК передасть постанову до виконавчої служби для примусового виконання (що в подальшому може призвести до арешту коштів або майна). Водночас сама по собі червона стрічка в застосунку не означає автоматичного блокування рахунків чи відкриття кримінальної справи.

Крок 1: Дізнайтеся точну причину

Перш ніж щось робити, потрібно з’ясувати підставу внесення запису:

У застосунку «Резерв+» натисніть «+» біля свого імені та прізвища на головному екрані й оберіть «Переглянути документ» — там відображається причина порушення.

Якщо інформація незрозуміла, варто направити письмовий запит до свого ТЦК та СП із вимогою повідомити дату, підставу внесення запису та інформацію про наявність постанови про штраф.

Крок 2: Оберіть алгоритм зняття статусу

Варіант А: Якщо ви справді порушили правила обліку У 2026 році врегулювати питання можна дистанційно. У Резерв+ доступна функція подання заяви про визнання правопорушення та онлайн-оплати штрафу. Після подання заяви ТЦК виносить постанову, і в застосунку відкривається можливість оплати.

За даними Міноборони, процес займає близько чотирьох днів — після оплати потрібно оновити документ у застосунку. Якщо червона стрічка не зникла, платити вдруге не треба: слід звернутися до ТЦК із квитанцією, щоб дані внесли в реєстр вручну.

Подання заяви онлайн є юридичним визнанням провини. Якщо ви не згодні з порушенням, натискати цю кнопку не можна.

Варіант Б: Якщо відмітка з’явилася помилково Якщо ви вчасно оновили дані, мали поважну причину для неявки за повісткою або в реєстрі стався збій, потрібно подати до ТЦК мотивовану письмову заяву з вимогою виправити недостовірні дані в реєстрі «Оберіг». До заяви обов’язково додайте копії підтвердних документів (наприклад, лікарняний, довідки тощо) та збережіть доказ відправлення звернення.

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Крок 3: Оскарження в суді

Якщо ТЦК ігнорує заяву або безпідставно відмовляється прибирати помилковий статус, його дії можна оскаржити в адміністративному суді:

Для оскарження самої постанови про штраф закон дає лише 10 днів з моменту її винесення.

Для оскарження протиправних дій чи бездіяльності ТЦК (наприклад, відмови виправити дані в реєстрі) строк звернення до суду становить 6 місяців.

Юристи нагадують: сплата штрафу закриває конкретне адміністративне порушення і знімає поточний розшук, але не звільняє військовозобов’язаного від подальшого виконання правил військового обліку.

Нагадаємо, після сплати штрафу за порушення правил військового обліку червона стрічка в застосунку «Резерв+» має зникнути автоматично. Зазвичай оновлення інформації займає близько чотирьох днів. Водночас повторне внесення військовозобов’язаного до розшуку можливе, якщо він припуститься нового порушення.

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