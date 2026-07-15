Червона стрічка у застосунку «Армія+»: що вона означає і що робити

Мобільний. / © Unsplash

Реклама

У застосунку для військовослужбовців «Армія+» іноді може з’являтися червона стрічка з повідомленням «Зафіксовано відсутність на службі».

Що означає цей статус, пояснили у Івано-Франківському обласному ТЦК та СП.

Така позначка свідчить про те, що до системи надійшла інформація про факт самовільного залишення військової частини (СЗЧ). Водночас там наголошують, що наразі триває синхронізація та оновлення даних. Саме тому в окремих випадках статус може відображатися із затримкою або бути неактуальним.

Реклама

Щоб перевірити, чи оновилася інформація, військовим рекомендують:

оновити застосунок «Армія+» до версії 3.2.2 або новішої;

вийти зі свого облікового запису та авторизуватися повторно;

зачекати близько 15 хв, поки завершиться синхронізація даних.

Якщо після цього червона позначка не зникає, військовослужбовцям, які фактично проходять службу, радять звернутися до свого безпосереднього командира. Якщо ж людина справді має статус СЗЧ, їй необхідно звернутися до Військової служби правопорядку.

«Якщо після виконання всіх рекомендацій статус залишається некоректним або інформація не оновлюється, у ТЦК радять звернутися до служби підтримки застосунку „Армія+“, — наголосили у повідомленні ТЦК.

Нагадаємо, платформа «Армія+» розширила свій функціонал, додавши шість нових електронних рапортів для військовослужбовців. Нові сервіси покликані спростити оформлення документів і скоротити бюрократичні процедури. Вони охоплюють різні питання — від здобуття освіти та кадрових змін до оновлення службового статусу.

Реклама

Новини партнерів