"Червона" зона розширилася: МОЗ оновив карантинний розподіл регіонів

В Україні більшість областей - у "помаранчевій" зоні карантину.

В Україні станом на 27 січня через погіршення ситуації з COVID-19 вже дві області перебувають у "червоній" зоні, ще 14 регіонів у "помаранчевій" зоні.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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"Помаранчевими" нині є Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

В Івано-Франківській та Рівненській областях встановлено "червону" зону. Остання ж "почервоніла" від 27 січня. У регіоні перевищено динаміку рівня госпіталізацій - 107,9%.

Решта регіонів України в "жовтій" зоні карантину.

Карантинні зони станом на 27 січня / Міністерство охорони здоров’я України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, вчені з Уханя заявили про появу нового коронавірусу, який може передатися людям.

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