"Червона" зона в Раді: до парламенту будуть пускати лише з COVID-сертифікатами

"Червона" зона в Раді: до парламенту будуть пускати лише з COVID-сертифікатами

Коронавірус мають сім депутатів.

Від 15 листопада до Верховної Ради будуть пускати лише з COVID-сертифікатами.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 листопада.

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Відповідну постанову депутати повинні ухвалити сьогодні на позачерговій сесії. Якщо довідки про щеплення немає, то у нагоді стануть ПЛР-тест або тестування на антиген. Обмеження стосуватимуться і народних депутатів, і працівників апарату ВР, і журналістів.

Нині на коронавірус хворіють сім народних депутатів. Втім, точна кількість вакцинованих обранців поки що невідома. Проте в стінах парламенту працюватимуть мобільні бригади, які щеплюватимуть та проводитимуть експрестести на COVID-19. До того ж поруч із парламентом відкриють ще кілька пунктів вакцинації, де зможуть щепитися всі охочі.

З 15 листопада до парламенту будуть пускати лише з COVID-сертифікатами | Новини України

Як повідомлялося, про відкриття пунктів COVID-вакцинації у Раді клопотав керівник комітету парламенту з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. Зокрема, він обурювався тим, що 80% співробітників Ради не носять маски, а багато депутатів, працівників апарату, секретаріату та комітетів парламенту не вакциновані від коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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