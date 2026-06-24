Червоні плями та нестерпний свербіж: що відбувається з відпочивальниками на Світязі

Озеро Світязь / © УНІАН

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Відпочивальники, які купалися в озері Світязь на Волині, почали масово скаржитися у соціальних мережах на неприємні дерматологічні реакції після контакту з водою. Люди повідомляють про появу дрібного висипу, червоних пухирців та сильного свербежу, який може тривати кілька днів.

Такі повідомлення упродовж останніх днів з’явилися в Threads.

Зокрема, одна з користувачок соціальної мережі опублікувала фотографію ноги, вкритої червоними плямами, які з’явилися після купання у Світязі.

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За її словами, вона відчувала сильний свербіж протягом двох днів.

© із соцмереж

У коментарях до допису інші відпочивальники повідомили про аналогічні симптоми.

Одна з користувачок написала: «Я з вами», додавши фото схожого висипу.

© із соцмереж

Інша зазначила: «І ми в компанії тих, хто був на Світязі. Що допомагає?», продемонструвавши наслідки відпочинку на озері.

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© із соцмереж

У Шацькому нацпарку пояснили, що відбувається

Як повідомляє видання «Район.Шацьк» із посиланням на науковців та екологів Шацького національного природного парку, причиною таких реакцій є сезонне природне явище — церкаріоз, який також називають «свербежем плавців» або «пташиними блохами».

Фахівці зазначають, що це характерне явище для більшості чистих прісноводних водойм Європи в період тривалих високих температур.

Причиною церкаріозу є мікроскопічні личинки паразитів водоплавних птахів — церкарії. Вони розвиваються в черевоногих молюсках, які живуть серед прибережної водної рослинності. Через тривалу спеку та прогрівання води кількість таких личинок у водоймах суттєво збільшується.

Оскільки людина не є природним носієм цих організмів, церкарії не можуть жити в людському організмі. Під час спроби проникнення під шкіру вони гинуть, а саме цей процес викликає локальну алергічну реакцію, яка проявляється почервонінням, свербежем та висипом.

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У Шацькому національному природному парку наголошують, що церкаріоз не призводить до внутрішнього зараження організму та не викликає тривалих захворювань. Очікується, що після зниження температури повітря та появи дощів активність личинок припиниться.

Не займатися самолікуванням!

Лікарка-дерматологиня Любомльського ТМО Наталія Смітюх у коментарі «Район.Шацьк» зазначила, що подібні симптоми можуть бути спричинені не лише церкаріозом.

За її словами, висип і свербіж іноді виникають через контакт із рослинами, зокрема кропивою, або ж можуть бути реакцією організму на укуси комах. Саме тому при появі перших симптомів варто звернутися до лікаря для встановлення точної причини.

Що радять медики відпочивальникам

Фахівці рекомендують завжди мати в дорожній аптечці антигістамінні препарати. Якщо висип уже з’явився, саме вони можуть стати першою допомогою для зменшення симптомів алергічної реакції.

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Також після кожного купання в озері медики радять обов’язково приймати душ та ретельно змивати воду зі шкіри. Якщо симптоми вже проявилися, від подальшого купання на певний час краще відмовитися.

Для профілактики лікарі рекомендують використовувати сонцезахисний крем перед заходом у воду. Завдяки щільній структурі він створює додатковий бар’єр між шкірою та водою, що може зменшити ризик контакту з церкаріями.

Нагадаємо, раніше фахівці попередили, що у сезон активності кліщів існує ризик зараження хворобою Лайма та кліщовим енцефалітом. Лісники радять дотримуватися простих правил захисту та використовувати підручні засоби, які можуть допомогти виявити кліщів ще до укусу.

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