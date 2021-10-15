"Червоні" зони: які заборони й обмеження діють у регіонах та як законно уникнути карантину

П'ята частина областей України переходить до "червоної" зони.
Уже від понеділка, 18 жовтня, в Україні в "червоній" карантинній зоні через спалах коронавірусної хвороби перебуватимуть п'ять областей.
Регіони, в яких запроваджено "червону" зону":
- Херсонська область – від 15 жовтня.
- Донецька область – від 18 жовтня.
- Дніпропетровська область – від 18 жовтня.
- Запорізька область – від 18 жовтня.
- Одеська область – від 18 жовтня.
Заборони та обмеження "червоної" зони:
- Забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос.
- Забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо.
- Забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.
- Забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.
- Забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
- Забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.
- Місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.
Як законно уникнути заборон "червоної" зони:
Вказані обмеження не діятимуть у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, наголосили в Міністерстві охорони здоров'я.
Що працюватиме в "червоній" зоні:
Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на "червоному" рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.
Де і як вакцинуватися:
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.