"Червоні" зони: які заборони й обмеження діють у регіонах та як законно уникнути карантину

"Червоні" зони: які заборони й обмеження діють у регіонах та як законно уникнути карантину

П'ята частина областей України переходить до "червоної" зони.

Уже від понеділка, 18 жовтня, в Україні в "червоній" карантинній зоні через спалах коронавірусної хвороби перебуватимуть п'ять областей.

Регіони, в яких запроваджено "червону" зону":

Херсонська область – від 15 жовтня.

Донецька область – від 18 жовтня.

Дніпропетровська область – від 18 жовтня.

Запорізька область – від 18 жовтня.

Одеська область – від 18 жовтня.

Заборони та обмеження "червоної" зони:

Забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос.

Забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо.

Забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.

Забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

Забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

Як законно уникнути заборон "червоної" зони:

Вказані обмеження не діятимуть у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, наголосили в Міністерстві охорони здоров'я.

Що працюватиме в "червоній" зоні:

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на "червоному" рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Де і як вакцинуватися:

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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