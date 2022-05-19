Червоний Хрест фіксує всіх українських захисників, які виходять з "Азовсталі"

Червоний Хрест фіксує всіх українських захисників, які виходять з "Азовсталі"

Червоний Хрест зареєстрував усіх комбатантів, які виходили з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Операція розпочалася 17 травня і також тривала вчора, 18 травня, щоправда МКЧХ не перевозив українських військовослужбовців.

Про це йдеться на сайті Червоного Хреста.

Процес реєстрації, якому сприяв МКЧХ, включав в себе заповнення анкети з вказаннім ПІБ комбатанта та контакти його найближчого родича. Ця інформація дозволить Червоному Хресту відстежувати тих, хто потрапив у полон та підтримувати їхній зв'язок з рідними.

Згідно з мандатом Червоного Хреста, його прадставники мають право потрапити до полонених в місцях іхнього утримання будь-коли, проводити з ними бесіди без свідків, а тривалість та частота таких відвідувань необмежена.

Нагадаємо, що Росія планує використати захисників "Азовсталі", які залишили територію заводу для евакуації, у пропагандистській операції. Бійців з "Азовсталі" очікує нелегке випробування.

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