Червоний Хрест фіксує всіх українських захисників, які виходять з "Азовсталі"

Червоний Хрест зареєстрував усіх комбатантів, які виходили з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Операція розпочалася 17 травня і також тривала вчора, 18 травня, щоправда МКЧХ не перевозив українських військовослужбовців.
Про це йдеться на сайті Червоного Хреста.
Процес реєстрації, якому сприяв МКЧХ, включав в себе заповнення анкети з вказаннім ПІБ комбатанта та контакти його найближчого родича. Ця інформація дозволить Червоному Хресту відстежувати тих, хто потрапив у полон та підтримувати їхній зв'язок з рідними.
Згідно з мандатом Червоного Хреста, його прадставники мають право потрапити до полонених в місцях іхнього утримання будь-коли, проводити з ними бесіди без свідків, а тривалість та частота таких відвідувань необмежена.
Нагадаємо, що Росія планує використати захисників "Азовсталі", які залишили територію заводу для евакуації, у пропагандистській операції. Бійців з "Азовсталі" очікує нелегке випробування.
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