Червоний Хрест робить все, щоб захистити свою російську філію — Лубінець

Уповноважений ВР із прав людини зустрінеться з президенткою МФТЧХ з цього приводу.

Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста (МФТЧХ) налаштована рішуче за будь-яку ціну захищати діяльність своєї російської філії.

Про це заявив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Еспресо.

Лубінець заявив, що він вже неодноразово звертався до Червоного Хреста щодо порушення Росією принципів нейтральності та неупередженості.

Крім того, уповноважений ВР із прав людини анонсував зустріч із президенткою МФТЧХ наступного тижня, під час якої він вимагатиме дієвої реакції.

Лубінець заявив, що якщо реакції не буде, то він запропонує найбільшим донорам Червоного Хреста новий алгоритм підтримки у вигляді направлення коштів безпосередньо до українського Червоного Хреста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський Червоний Хрест поширює пропаганду Кремля.

Крім того, ми раніше інформували, що члени російського Червоного Хреста могли знущатися з полонених українців у колоніях.

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