Червоний Хрест знову оскандалився рішенням щодо Росії: реакція українського омбудсмена

Міжнародна федерація Червоного хреста (МФЧХ) відмовилася виключати російський Червоний хрест (РЧХ) зі свого складу. Україна проінформує про це рішення донорів організації.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він різко розкритикував звіт МФЧХ про діяльність РЧХ. Лубінець наголосив, що неодноразово розповідав керівництву та представникам Міжнародної федерації Червоного хреста про ймовірні злочини російського Червоного хреста та вимагав прозорого розслідування та виключення РЧХ зі складу Федерації.

Навесні цього року МФЧХ створила Спостережну групу правління, яка мала досліджувати діяльність російського Червоного хреста. Лубінець передав президенту МФЧХ Кейт Форбс усі підтвердження російських злочинів.

Тепер Федерація оприлюднила звіт про діяльність російського Червоного хреста, де жодних злочинів "не помітили".

Так, Федерація підтвердила окупацію Росією українських територій, а також те, що російський Червоний хрест відвідував тимчасово окуповані території, але не засудила ці дії, наголосив Лубінець.

"РЧХ має працювати тільки на своїй території. Це порушення статуту Федерації з боку РЧХ, а також порушення територіальної цілісності України. Такі дії Федерація виправдала "новаторськими підходами" та "гуманітарними" цілями", – обурюється омбудсмен.

Також за словами Лубінця, у звіті навіть не згадали про те, що російський ЧХ вкрав майно українського Червоного хреста у тимчасово окупованому Криму, як і не згадали про участь РЧХ у депортації українських дітей на територію Росії.

"Попри те, що всі ці дані мала президент МФЧХ, вони не враховані. У звіті також йдеться про те, що російський Червоний хрест залишається в МФЧХ, а керівник – у правлінні Федерації", – наголосив Лубінець.

З огляду на такі дії Федерації омбудсмен вирішив "проінформувати всіх донорів, які фінансують організацію, оскільки вони мають звернути увагу, що дають гроші МФЧХ, яка покриває російські злочини".

При цьому все фінансування Лубінець запропонував перенаправити на український Червоний хрест.

"На мій погляд, МФЧХ перетворилася на адвоката кривавого російського Червоного хреста. Той, хто прикриває злочинця, сам перетворюється на злочинця", – резюмував омбудсмен.

Нагадаємо, раніше видання Le Monde із посиланням на катарського чиновника повідомило про нову угоду між Україною та Росією щодо обміну 13-ми дітьми.

Пізніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував і заявив, що Україна не укладала жодних угод про обмін дітьми з Росією. Такі повідомлення мають вигляд відвертого просування російських наративів.

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