Червоноград, Павлоград і Бровари перейменують: у Раді визначилися з новими назвами

В Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл у різних областях.

Нові назви отримають, зокрема, українські населені пункти Бровари, Павлоград і Червоноград.

Про це повідомив перший заступник очільника Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.

За його словами, п'ять міст і 104 села/селища буде перейменовано в межах процедури деколонізації. Зокрема, плануються такі перейменування:

Червоноград — Шептицький;

Південне — Порт-Аненталь;

Павлоград — Матвіїв;

Синельникове — Ріднопілля;

Бровари — Броварі.

Варто зазначити, що це рішення не є остаточним. За нього ще повинні будуть проголосувати депутати Верховної ради.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради підтримав перейменування міста Южноукраїнськ, що в Миколаївській області. Його нова назва може бути Гард.

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