Червоноград, Павлоград і Бровари перейменують: у Раді визначилися з новими назвами

В Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл у різних областях.
Нові назви отримають, зокрема, українські населені пункти Бровари, Павлоград і Червоноград.
Про це повідомив перший заступник очільника Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.
За його словами, п'ять міст і 104 села/селища буде перейменовано в межах процедури деколонізації. Зокрема, плануються такі перейменування:
- Червоноград — Шептицький;
- Південне — Порт-Аненталь;
- Павлоград — Матвіїв;
- Синельникове — Ріднопілля;
- Бровари — Броварі.
Варто зазначити, що це рішення не є остаточним. За нього ще повинні будуть проголосувати депутати Верховної ради.
Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради підтримав перейменування міста Южноукраїнськ, що в Миколаївській області. Його нова назва може бути Гард.
Читайте також: